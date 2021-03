WP lädt in Menden zur Ostereiersuche mit dem Fahrrad

Ab in den Sattel: Von Gründonnerstag bis Ostermontag können Radfreunde an einer ganz besonderen Ostereiersuche teilnehmen.

Menden. Eiersuche der anderen Art: Für die Ostertage haben sich die WP und der ADFC Menden etwas Besonderes ausgedacht. Als Belohnung wartet ein Miethuhn.

Ruhig sein soll es über die Ostertage, doch die Eiersuche, die gibt es noch! Ob in den eigenen vier Wänden, im Garten – oder mit der WP und dem Fahrradclub ADFC Menden auf dem Drahtesel. Von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag stehen an einer gut 14 Kilometer langen Strecke kleine Schilder mit Buchstaben und QR-Codes. Die Buchstaben und ihre Position bilden am Ende das Lösungswort. Und über den Code gibt’s die Route aufs Handy – samt der Adresse, an die das Lösungswort geschickt wird. Damit kann man zu Ostern an ein Miethuhn kommen. Das legt dann ein ganzes Jahr lang gratis seine Eier für die glücklichsten Radler. Wenn das kein Gewinn ist!

Lange getüftelt – und coronakonforme Lösungen gefunden

Lange wurde an dieser Idee getüftelt. Denn sie muss auch unter den strengsten Schutzauflagen funktioniert – und soll trotzdem Unterhaltung und Abwechslung bieten. So gibt es auf der WP-Ostereiersuche weder Start noch Ziel, keine Sammelpunkte, die Strecke liegt abseits touristisch beliebter Strecken wie dem Ruhrtal-Radweg, und das Ganze ist über fünf Tage gestreckt. Selbstverständlich gelten dennoch auch hier alle Schutzregeln: Höchstens fünf Teilnehmer aus zwei Haushalten dürfen gemeinsam losradeln. Und sollten sich trotz der langen Zeit und der Strecke tatsächlich mehrere Radler vor einem QR-Code einfinden, sind die Abstandsregeln einzuhalten.

Mit dem Miethuhn als Hauptpreis: Es geht um den Spaß an der Freud

Die Eiersuche ist auch kein Sport-Event: Schon der Hauptpreis, das Miethuhn, macht deutlich, es bei dem WP-Angebot einzig und allein um den Spaß an der Freud geht. Gedacht und geeignet ist die virtuelle Eiersuche denn auch für Familien mit Kindern. Aber auch Paare und Einzelradler sind willkommen.

Experte Günter Waschke vom ADFC wählte familiengerechte Strecke aus

Keine Radtour ohne Route: Günter Waschke vom ADFC und die Redaktion haben an der Strecke getüftelt, Wege ausprobiert und auch verworfen. Am Ende ist die im wahrsten Sinne des Wortes nahe liegende Strecke herausgekommen. Der Kurs setzt ein am Abtissenkamp und führt im Prinzip immer entlang der Hönne bis nach Lendringsen zum Gut Rödinghausen.

Ratespaß für alle: An einem Vor- oder Nachmittag gut zu bewältigen

Mit gut 35 Metern Höhenunterschied sollte der gut 14,1 Kilometer lange Kurs selbst für Familien ohne E-Bike (Pedelec) gut zu machen sein. Die reine Fahrzeit beträgt für Durchschnittsfahrer etwa eine Stunde. Dazu kommen aber natürlich etliche Stopps: Denn im Vordergrund soll ohnehin nicht die sportliche Herausforderung stehen, sondern der Rätselspaß. Zwei bis zweieinhalb Stunden sollte man schon einplanen.

Alle Details der Strecke werden noch ausführlich vorgestellt

Der Vorteil für alle Mendener: Die Route liegt im Herzen der Stadt. Radler können an jeder Stelle einsteigen und miträtseln. Wer danach dennoch die sportliche Herausforderung sucht, kann in Eigenregie weiter durch die Schwitter Felder oder durchs Biebertal fahren. Die Strecke führt weitestgehend über vorhandene Radwege mit nur wenigen Kreuzungen. Achtung: Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine gesperrte oder gesicherte Route, sondern um öffentliche Wege, die jeder Radler in Eigenregie und in eigener Verantwortung nutzt. Die Details der Ostereier-Route, die Miethuhn-Idee und vieles mehr stellt die Redaktion in der kommenden Woche ausführlich vor.

Immer die Hönne entlang – da braucht es kein Navi

Angetan von der Idee zeigt sich auch WP-Marketingleiter Jörg Ruhrmann: „Es ist wunderbar, dass wir in dieser Zeit noch etwas anbieten können, das schön und sicher zugleich ist.“ Und ein Navi braucht man auch nicht: Immer die Hönne entlang geht das auch ohne.