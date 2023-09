WP-Redaktion in Menden öffnet ihre Türen

Menden. Die WP-Redaktion in Menden veranstaltet zum Mendener Herbst einen Tag der offenen Tür. Dabei gibt es jede Menge Infos rund um die WP.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Türen unserer Redaktion für Interessierte grundsätzlich offen sind. Termine und Homeoffice können aber dazu führen, dass die Räume an der Poststraße 2 auch mal verwaist sind. Am Sonntag, 8. Oktober, kann Ihnen das zwischen 13 und 17 Uhr nicht passieren, denn dann laden wir Sie herzlich zu einem Tag der offenen Tür in die Redaktion ein.

Offene Tür zum Mendener Herbst

Das Datum ist gut gewählt, denn am 7. und 8. Oktober findet auch der Mendener Herbst statt, in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Westfalenpost ist beim Stadtfest nicht nur traditionell mit einem eigenen Stand präsent, sondern lädt eben auch zum Tag der offenen Tür ein. Viele Leserinnen und Leser kennen die Räumlichkeiten im Eckhaus an der Poststraße 2 vermutlich noch nicht, in die wir vom Nordwall umgezogen sind. All denen geben wir den Tipp mit auf den Weg, dass sich der Eingang zur Redaktion an der Papenhausenstraße, gegenüber der Sparkasse, befindet. Keine Sorge: Übersehen werden Sie uns sicher nicht.

Mendener Herbst Der „Mendener Herbst“ ist über die Grenzen der Hönnestadt hinaus beliebt. Das Stadtfest ist längst mehr als nur ein traditioneller Herbstmarkt. Es besticht mit seiner Mischung aus Unterhaltung, Handwerk, Gewerbe und Gastronomie. Der lokale Einzelhandel und Unternehmen aus der Region präsentieren sich und ihre Produkte. Tradition hat auch der Veranstaltungstermin: Der „Mendener Herbst” findet immer am zweiten Wochenende im Oktober statt, diesmal also am Samstag, 7. Oktober, und am Sonntag, 8. Oktober. Die Stände sind jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem gibt es am 8. Oktober von 13 bis 18 Uhr wieder einen verkaufsoffenen Sonntag, bei dem viele Einzelhändler Überraschungen bereithalten.

Interessierte können natürlich nicht nur die Räume inspizieren, sondern auch gerne bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen mit uns Redakteurinnen und Redakteuren ins Gespräch kommen. Haben Sie Wünsche? Vermissen Sie etwas in Ihrer Westfalenpost oder haben Sie womöglich einen Thementipp für uns, den wir einmal aufgreifen sollten? Wir freuen uns auf Ihre Hinweise.

Es kann aber auch andere Themen geben, die Ihnen möglicherweise unter den Nägeln brennen. Vielleicht haben Sie Probleme beim Zugang zu Ihrem E-Paper oder Sie kennen unser tolles digitales Angebot noch gar nicht, mit dem Sie immer noch ein bisschen früher informiert sind als mit der gedruckten Ausgabe. Am 8. Oktober haben wir auch dafür Expertinnen und Experten vor Ort, die gerne behilflich sind. Gerne können Sie ihren Tablet-Computer mitbringen, damit wir Ihnen ganz unkompliziert helfen können. Selbstverständlich beantworten wir auch Fragen zu Ihrem Abonnement und zu einer möglichen Umstellung auf unsere digitalen Produkte.

Wir als Redaktion geben Ihnen gerne Einblicke, wie wir arbeiten und wie die Zeitung für den nächsten Tag Stück für Stück zusammenwächst. Möglicherweise werden Sie überrascht sein, dass die Redaktion in Menden mit ihren Räumlichkeiten beispielgebend ist für die Entwicklung anderer Lokalredaktionen der Westfalenpost. Mit unseren Notebooks können wir überall für Sie im Einsatz sein – und genauso können wir uns mit einem Stecker schnell an jedem Arbeitsplatz in der Redaktion in die große Welt der Westfalenpost einklinken.

Live bei der Produktion dabei

Während wir Sie als unsere Gäste in der Redaktion begrüßen, arbeiten wir natürlich auch an der Ausgabe für den darauffolgenden Montag. Sie können also live dabei sein. Und vielleicht erfahren Sie dabei auch schon etwas früher also sonst, mit welchen Themen wir dann aufmachen.

Neben all diesen Informationen soll aber natürlich auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Deshalb planen wir eine Aktion, bei der Sie ein ganz individuelles Erinnerungsstück an den Tag der offenen Tür bei der WP mit nach Hause nehmen können.

Kommen Sie gern, wir freuen uns wirklich sehr auf Sie!

