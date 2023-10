WP-Redaktion Menden freut sich über viele Gäste

Menden. Der Tag der offenen Tür ist ein großer Erfolg: Viele Menschen interessieren sich für die Arbeit der Redaktion. Und sie haben Thementipps.

Es war ein Kommen – und ein Bleiben: Dass die WP-Redaktion den „Mendener Herbst“ nutzte, um einen Tag der offenen Tür zu veranstalten, erwies sich für alle Beteiligten als Glücksgriff. Das Team der WP bekam viele Hinweise dazu, wie sich die Leserinnen und Leser ihre Westfalenpost wünschen. Und die Gäste erfuhren alles darüber, wie die Arbeit in der Redaktion funktioniert.

Heinrich König und Tim (7) machen mit bei der Fotoaktion zum Tag der offenen Tür in der WP-Redaktion. Foto: Dirk Becker / WP

So staunten viele Besucherinnen und Besucher darüber, dass es eine Themenplanung schon für die gesamte bevorstehende Woche gibt. Auch die Tatsache, dass die Redakteurinnen und Redakteure vor Ort eng mit den Kolleginnen und Kollegen in Hagen zusammenarbeiten, hatte nicht jeder erwartet. „Ich hätte nie gedacht, dass hinter einer Zeitungsausgabe so viel Arbeit steckt“, sagte eine interessierte Besucherin. „Das sieht man ja gar nicht.“

Klar ist auch, dass sich immer mehr Menschen für die digitalen Produkte interessieren. „Ich lese nur noch das E-Paper“ – dieser Satz war am Sonntagnachmittag immer wieder zu hören. Zu den Abo-Möglichkeiten, aber auch zur Bedienung gab es viele Fragen, die Fachleute der WP beantworten konnten. Und so war es eine fröhliche Stimmung in der Redaktion.

Thementipps bei Kaffee und Kuchen

Bei Kaffee und Kuchen plauderten die Besucher miteinander und mit den Redakteurinnen. Einige brachten auch Thementipps mit, die die Redaktion in den nächsten Tagen aufgreifen wird.

Treffpunkt WP-Redaktion: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher begegnen sich in den Räumen an der Poststraße. Foto: Thomas Nitsche / WP

„Die WP ist ganz schön modern“, sagte ein Besucher beim Blick ins große Büro. Dass es zwar viele Kuscheltiere, aber keine persönlichen Dinge wie Bilder auf den Schreibtischen gibt, fiel ihm ebenfalls auf. Das sogenannte „Clean Desk“ soll es ermöglichen, dass sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in der Redaktion überall mit dem WP-Netzwerk verbinden kann – und sich dabei überall wohlfühlt.

Die kleine Amelie Pelka (6) aus Bösperde berichtet ganz stolz und mit großen Augen, dass sie auch selbst schonmal in der Zeitung war. Das war noch in Kindergartenzeiten, inzwischen lernt sie in ein der Schule ständig neue Buchstaben kennen. Wird da eine Grundlage für die Redakteurin der Zukunft gelegt? Amelie, ihr Bruder Jannes und ihre Eltern zeigen jedenfalls großes Interesse an der Arbeit in der Redaktion.

+++ Lesen Sie auch: Mendener Herbst bleibt ein starker Publikumsmagnet +++

Redaktionsleiter Thomas Hagemann wird von Ulrich Krause noch an den „Kampf des Jahrhunderts“ erinnert, den er zuletzt beim Sportfest des SV Menden als Ritter Goswin mit Bürgermeister Dr. Roland Schröder ausgefochten hat. Eine Niederlage, die Goswins Ansehen offenbar nicht geschadet hat. Ulrich Krause, früher selbst Boxer bei BS Menden 1928, stellt sich jedenfalls mit dem Chef der Mendener Redaktion in Boxer-Pose zum Erinnerungsfoto auf.

WP-Redaktionsleiter Thomas Hagemann geht in Erinnerung an seinen „Jahrhundertkampf“ als Ritter Goswin mit Ulrich Krause in Boxpose. Foto: Florian Heiser / WP

Überhaupt kommt auch die Fotoaktion insgesamt bei den Gästen toll an. Die Bilder, die sofort ausgedruckt und mitgegeben wurden, erinnern an den tollen Tag bei der WP. Am Ende bleibt bei den Besucherinnen und Besuchern die Gewissheit, auch abseits eines „Tages der offenen Tür“ in der Redaktion willkommen zu sein. Viele kannten die neuen Räumlichkeiten an der Poststraße noch nicht, sondern nur die am Nordwall, wo die Redaktion zuvor untergebracht war.

Mit einer Vermutung lagen gleich mehrere Gäste richtig: Homeoffice ist auch in der Redaktionsarbeit ein wichtiges Thema, wenngleich die Redakteurinnen und Redakteure natürlich am liebsten so nah wie möglich am Geschehen sind. Dafür bildet die neue Redaktion mitten in Menden eine tolle Basis.

Wer am Sonntag nicht die Möglichkeit zu einem Besuch hatte, ist natürlich auch an anderen Tagen willkommen. Den Wunsch vieler Leserinnen und Leser, so etwas noch einmal zu wiederholen, wird die WP ganz sicher gerne aufgreifen. Denn auch wir als Redaktion haben von dem Zusammentreffen mit den Leserinnen und Lesern profitiert – Danke dafür!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden