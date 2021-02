WP-Spezial: Eitel Brandenburg – Feuertod in Frankreich

Ex-Boxer und Auswanderer Eitel Brandenburg starb am 4. Februar 2016 in den Flammen des Hofs Le Rompay in Frankreich. Seine Lebensgefährtin Elisabeth Hömke wird bis heute vermisst.

Menden/St. Georges de la Couée. WP-Spezial: Rätsel um den Feuertod des Mendener Auswanderers Eitel Brandenburg. Er stirbt am 4. Februar 2016 in St. Georges de la Couée.

Der Mendener Auswanderer Eitel Brandenburg kommt am 4. Februar 2016 in St. Georges de la Couée in Frankreich ums Leben. Seine Lebensgefährtin Elisabeth Hömke bleibt bis heute vermisst. Der Vermisstenfall und der rätselhafte Tod lassen Freunde und Familie bis heute nicht los. Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankreich geben sich verschlossen.

Die Berichterstattung im Überblick:

Wichtige Hinweise auf den Verbleib von Elisabeth Hömke an jede Polizeiwache oder unter 110.

Das große WP-Spezial mit Infos aus St. Georges de la Couée zu Eitel Brandenburg, Elisabeth Hömke und dem Vermisstenfall aus Menden und Frankreich – Polizei und Staatsanwaltschaft.