WP-Tickets für „Rock Giants“ AC/DC und Deep Purple in Menden

Menden. „Highway to Hell“ und „Smoke on the Water“: Die Mendener Wilhelmshöhe wird am Freitag zum Rockpalast. Hier gibt’s Tickets zu gewinnen!

Es gibt bei der WP wieder Tickets für einen unvergesslichen Abend zu gewinnen: Am kommenden Freitag steigt auf der Wilhelmshöhe in Menden mit den „Rock Giants“ erneut ein Hardrock-Act allererster Sahne. High Voltag“ trumpfen mit Klassikern von AC/DC auf, und Demons Eye spielen zahlreiche Deep-Purple-Kracher, nicht zuletzt das legendäre Smoke on the Water.

Highway to hell“ trifft „Smoke on the Water“

Das Repertoire von High Voltage aus Belgien besteht aus Songs wie Highway To Hell, Let There Be Rock, Whole Lotta Rosie, Hells Bells, Thunderstruck, Stiff Upper Lip, You Shook Me All Night Long, Back in Black und natürlich For Those About To Rock. Die Kombination dieser Songs mit einer explosiven Show garantiert einen Abend der Extraklasse. Beide Bands zählen zu den besten Cover-Combos ihrer Idole.

Drei mal zwei Tickets zu gewinnen: Fordert das Glück heraus!

Das Konzert, das die Wilhelmshöhe wieder einmal zum Rockpalast macht, steigt am um 19.30 Uhr, und viele Tickets gibt’s nicht mehr. Bei der WP können Sie jetzt aber noch drei mal zwei Karten gewinnen – einfach auf wp.de/rockgiants gehen und das Glück herausfordern!

Noch läuft auch der Vorverkauf bei Daub und Semer

Wer es noch auf dem herkömmlichen Weg versuchen will, kann es im Vorverkauf auch noch versuchen – unter anderem in Menden bei Tabak Semer und in der Buchhandlung Daub sowie auf der Internetseite www.phono-forum.de oder unter Telefon 02373 / 5351.

