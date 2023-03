WP verlost Karten für die „Udo-Jürgens-Story“

Alex Parker und Gabriele Benesch gastieren mit der „Udo-Jürgens-Story“ auf der Wilhelmshöhe in Menden.

Menden. Alex Parker und Gabriele Benesch gastieren mit der „Udo-Jürgens-Story“ auf der Wilhelmshöhe in Menden. Die WP verlost Karten.

Packende Melodien, ein einzigartiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen Millionen von Fans. Seine Melodien sind am 26. April, 20 Uhr, auf der Mendener Wilhelmshöhe in der „Udo-Jürgens-Story“ zu hören.

+++ Auch interessant: Mario Schwiderowski mit neuem Stand auf dem Wochenmarkt +++

Wundervolle und außergewöhnliche Hommage

„Die Udo-Jürgens-Story“ bietet laut Veranstalter „eine wundervolle wie außergewöhnliche Hommage an den Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmusik, wie man sie seit seinem plötzlichen Tod noch nie auf deutschen Bühnen erleben konnte“. Tochter Jenny Jürgens habe nach der Premiere geschwärmt: „Ein Muss für alle Udo-Fans!“

Die im Jahr 2014 in Wien als beste Theaterschauspielerin des Jahres ausgezeichnete Gabriela Benesch hat einen locker-amüsanten, kurzweiligen, informativen und höchst unterhaltsamen Konzertabend zu Ehren und in Gedenken an den großen Udo Jürgens zusammengestellt.

Alex Parker: Sänger und Pianist

Alex Parker singt dabei die Werke des unvergessenen Entertainers, als stünde dieser persönlich auf der Bühne. Der ausgebildete Pianist ist einem breiten Publikum durch seine zahlreichen TV- und Rundfunkauftritte, unter anderem beim Grand Prix der Volksmusik im ZDF, bekannt. Entdeckt wurde der Niedersachse von der niederländischen Showmasterin Linda de Mol bei RTL, in deren Shows er sich erstmals einem Millionenpublikum präsentierte.

WP verlost Eintrittskarten Wir verlosen 3 x 2 Tickets für „Die Udo-Jürgens-Story“ am 26. April auf der Mendener Wilhelmshöhe. Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. März. Online mitmachen unter: wp.de/udojuergens

Parkers Charisma und seine außergewöhnliche Musikalität haben sogar Branchenprofis wie die Musikproduzenten Ralph Siegel und Thomas Stein beeindruckt, so der Veranstalter. Er gelte nicht grundlos „als bekanntester Udo-Jürgens-Interpret im gesamten deutschsprachigen Raum“. Schon als 13-Jähriger – noch vor dem Stimmbruch – hat Parker nach eigenem Bekunden angefangen, Udo Jürgens‘ Songs nachzusingen und dessen nasal geprägte, einzigartige Klangfarbe seiner Stimme nachzuahmen. Ganz im Stil seines Idols verstehe er es auf sympathische Art und Weise, eine einzigartige, hochemotionale Atmosphäre zwischen sich und seinem Publikum zu schaffen.

„Mein Ziel ist es, die Chansons von Udo Jürgens weiterleben zu lassen und den Menschen damit eine Freude zu machen, sie vielleicht ein wenig zu trösten“, erklärt Alex Parker. „Denn seine Lieder sind unsterblich!“

Musikalische Zeitreise

Die musikalische Zeitreise „Die Udo-Jürgens-Story“ beinhaltet alle großen Hits wie „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“, „Merci Cherie“ und „Griechischer Wein“ sowie einige Raritäten. Ganz im Stil des Entertainers begleitet er sich selbst am Klavier.

Wie nah Alex Parker dabei am Original ist, bestätigte Udo Jürgens dem damals 19-Jährigen höchstpersönlich. Der Spitzen-Entertainer war von Parkers Interpretationen so begeistert, dass dem Treffen weitere Gespräche und Briefwechsel folgten.

Gabriela Benesch führt als Erzählerin durch den Abend. „Die Udo-Jürgens-Story“ ist die Idee der in Wien geborenen Schauspielerin und das bislang einzige von den Erben autorisierte Udo-Tribute. Regie führt ihr Schweizer Ehemann Erich Furrer.

Humorvoll und mit viel Einfühlungsvermögen

Humorvoll und mit viel Einfühlungsvermögen schildert sie überwiegend im Tagebuchstil Geschichten und Anekdoten aus Udo Jürgens‘ persönlichen Aufzeichnungen. Die Schauspielerin schickt das Publikum auf eine Zeitreise – beginnend in seiner Kindheit bis ins hohe Alter und gewährt dabei tiefe Einblicke in den Werdegang und das Wirken von Udo Jürgens ganz nach dem Motto „Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“.

Die bisher gekauften Eintrittskarten vom verschobenen Termin im Februar 2022 behalten für den neuen Termin am 26. April ihre Gültigkeit.

Tickets gibt es in Menden bei der Buchhandlung Daub , Tabak Semer und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ticketservice www.phono-forum.de, Telefon 02373-5351.

WP VERLOST EINTRITTSKARTEN

Wir verlosen ab dem 6. März 3 x 2 Tickets für „Die Udo-Jürgens-Story“ am 26. April auf der Mendener Wilhelmshöhe. Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. März.

Online mitmachen unter: wp.de/udojuergens

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformationoder kostenfrei hier: 0800 804 3333

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden