WP-Wahlarena - Wer hat Sie überzeugt?

Menden. Die Stichwahl-Kandidaten Roland Schröder und Sebastian Arlt haben sich den Fragen in der WP-Walarena gestellt. Wer hat Sie überzeugt?

Roland Schröder oder Sebastian Arlt: Wer wird neuer Mendener Bürgermeister? Die beiden Stichwahl-Kandidaten haben sich in der WP-Wahl-Arena in Bösperde den Fragen von Journalisten und dem Online-Publikum auf Facebook gestellt. Egal ob Sicherheit, Digitalisierung, Migration oder die schleppende Wahlbeteiligung in einzelnen Stadtteilen - beide Kandidaten positionieren sich ganz klar. Hilfe benötigen Sebastian Arlt und Roland Schröder lediglich beim kleinen Menden-Quiz, dass das Bösperder Publikum ein wenig sicherer beantwortet als die beiden Kandidaten.

Doch wer hat Sie im Laufe des Abends überzeugt?

