WP-Wahlarena zur Landtagswahl für Menden/Balve

Menden. Die Landtagskandidaten für Menden und Balve kommen in der WP-Wahlarena zusammen. Leserinnen und Leser konnten live mitmachen.

Nur noch vier Tage bis zur Landtagswahl 2022. Kurz vor dem alles entscheidenden Termin kamen am Mittwoch (11. Mai) um 17.30 Uhr die Kandidatinnen und Kandidaten in der WP-Wahlarena zusammen. Mit dabei: Matthias Eggers (CDU), Inge Blask (SPD), Sylvia Olbrich (Grüne) und Frank Oberkampf (FDP). WP-Redakteur und Moderator Tobias Schürmann fühlte den Kandidaten noch einmal vier Tage vor der Wahl genau auf den Zahn fühlen.

Hier gibt’s die WP-Wahlarena in der Zusammenfassung.

Hier ist das Video zu sehen:

WP-Wahlarena in Menden

Was sind die Positionen der Kandidaten? Wo unterscheiden sie sich? Wo sind sie sich einig? Wie sind die Reaktionen auf die Interviews mit den Kandidaten, die in diesen Tagen in der Westfalenpost erschienen sind?

Landtagswahl 2022: So nehmen Sie an der Arena teil

Die WP-Wahlarena wird in der Redaktion aufgebaut und findet – auch wegen Corona – ohne Publikum im Saal statt. Allerdings heißt das nicht, dass sich WP-Leserinnen und Leser nicht beteiligen können. Im Gegenteil: Die WP-Wahlarena wird live bei Facebook und hier übertragen. Leserinnen und Leser können ihre Fragen live über Facebook stellen. Sie können aber auch im Vorfeld der Veranstaltung Fragen einreichen. Bitte nennen Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre Frage. Schön wäre auch, wenn Sie kurz erklären könnten, warum Sie die Frage stellen. Bitte schicken Sie die Fragen im Vorfeld per E-Mail an die WP-Redaktion menden@westfalenpost.de. Wir werden versuchen, im Laufe des Abends so viele Fragen wie möglich an die Kandidatenrunde weiterzugeben und beantworten zu lassen.

Die Redaktion beschränkt sich in der Kandidatenrunde auf die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien, die aktuell dem NRW-Landtag in Düsseldorf angehören. Die Landtagswahl findet am 15. Mai statt. Aus dem Märkischen Kreis zieht ein Direktkandidat in den Landtag ein. Kandidatin Inge Blask ist außerdem über einen aussichtsreichen Listenplatz so gut wie sicher im nächsten NRW-Landtag vertreten.

