Petra Homberg am Wunschbaum in der Josefskirche Lendringsen: Mehr Wünsche von Kindern als im vergangenen Jahr.

Benefiz Wunschbaum steht wieder in der Josefskirche Lendringsen

Lendringsen. Petra Homberg und ihr Team haben wieder den Wunschbaum in St. Josef Lendringsen aufgestellt. Viele Kinder hoffen auf einen Wunscherfüller.

In der Zeit von 9 bis 18 Uhr können die Wunschzettel abgeholt und bis spätestens zum dritten Advent die verpackten Geschenke abgegeben werden. „In diesem Jahr sind noch mehr Wünsche als im vergangenen Jahr zusammen gekommen. Ich habe das Gefühl, die Not ist noch größer geworden“, sagt Petra Homberg. +++ Auch in Menden steht wieder ein Wunschbaum: 500 Kinderwünsche warten +++

Die Abgabe der Päckchen erfolgt im Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde, bei Petra Homberg persönlich oder vor und nach den Gottesdiensten. +++ Wunsch-Baum bald wieder in St.-Josef-Kirche +++

