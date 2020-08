Wut in Menden: Radler tritt Autofahrerin Frontscheibe ein

Menden. Den Schock fürs Leben erlebt eine Mendenerin (26): Erst muss sie vor einem Radfahrer scharf bremsen, dann springt ihr der Mann auf die Motorhaube.

Ein Radfahrer, der aus Wut über eine Autofahrerin auf deren Motorhaube springt und ihr die Windschutzscheibe eintritt, und ein beinahe überfahrener Fußgänger: Mit sogenannten „gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr“, die als Straftaten gelten, bekam es die Mendener Polizei in der Nacht zum Sonntag gleich zweimal zu tun.

Die befremdliche Attacke auf den Wagen einer 26-jährigen Mendenerin geschieht kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Sonntag auf der Balver Straße. Die junge Frau ist ihrem Wagen in Fahrtrichtung Menden unterwegs, als vor ihr plötzlich ein Radfahrer auftaucht. Die Mendenerin bremst stark ab, bis zum Stillstand. Dann geschieht das Unglaubliche: Der Radfahrer legt seinen Drahtesel zur Seite und springt ohne Vorwarnung auf die Motorhaube des Autos. Dort tritt er mehrfach gegen die Windschutzscheibe und beschädigt sie so stark, dass das Auto nicht mehr weiterfahren kann. Danach steigt der offenbar alkoholisierte Randalierer wieder in den Sattel und macht sich aus dem Staub. Die schockierte Frau verständigt die Polizei, doch als die Beamten am Ort des Geschehens eintreffen, ist der rabiate Radler über alle Berge. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 500 Euro.

Mutmaßlich angetrunkener Mendener (30) fährt Bekannten beinahe um

Nur zwei Stunden später geschieht in dieser Nacht die zwei Verkehrsstraftat, diesmal auf der Kolpingstraße. Gegen 2.15 Uhr sieht hier ein 24-jähriger Mendener Fußgänger, wie ein Bekannter (30) in sein Auto einsteigen will. Angesichts des schwankenden Gangs seines Bekannten versucht der 24-Jährige, den älteren vom Losfahren abzuhalten und redet von der Fahrerseite auf den mutmaßlich stark Angetrunkenen im Auto ein. Als der sich nicht überzeugen lässt und anfährt, droht ihm der Jüngere, die Polizei zu rufen. Die Folge: Der 30-Jährige gibt mit links eingeschlagenem Lenkrad jetzt erst richtig Gas, und der jüngere Mann wird um ein Haar angefahren. Nur ein behrzter Sprung zur Seite rettet ihn.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Alkoholfahrer bisher noch nicht stellen, die Ermittlungen dauern an.