Beim Fußball-Darts räumten die kleinen Kicker beim ersten XXL-Familientag in Menden im vergangenen Jahr ordentlich ab. In diesem Jahr wird erneut jede Menge Spiel und Spaß geboten.

Stadtmarketing XXL-Familientag in Menden: Innenstadt wird zu Spieleparadies

Menden. Beim großen Familientag am 29. Juli in der Mendener Innenstadt gibt’s jede Menge Spaß für Eltern und Kinder. Es werden besondere Gäste erwartet.

Sommerferien und nichts los? Nicht in Menden! Am Samstag, 29. Juli, steht die Stadt Kopf mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Die Besucher erwartet ein Tag voller Spiel und Spaß. Das Stadtmarketing Menden verwandelt die Innenstadt zum bunten Spieleparadies mit actionreichen Highlights, einem unterhaltsamen Bühnenprogramm sowie gastronomischen Ständen.

Als besonderes Highlight statten die Maus und der Elefant Menden einen Besuch ab. Von 10 bis 18 Uhr heißt es an diesem Samstag in Menden Spiel und Spaß für Groß und Klein in der Mendener Innenstadt. Ob bis zu acht Meter Höhe Kistenklettern, Bungeerun, Pferderennen oder auf dem Rücken der Rodeo-Ente Duffy, hier wartet das reine Vergnügen für alle großen und kleinen Abenteurer im Herzen der Innenstadt.

Familientag: Live-Konzert für Kinder mit „Frank und seinen Freunden“

Auch das Bühnenprogramm startet um 10.15 Uhr fulminant mit „Frank und seine Freude“. Bei diesem Live-Konzert für Kinder stehen Spaß und Bewegung an erster Stelle. Einen besonderen Charakter erhalten die Shows dadurch, dass das Zappeltier bei jedem der Auftritte mit dabei ist und gute Laune verbreitet.

Über den Tag verteilt folgen noch weitere Show-Acts wie um 13 Uhr die Tribute-Band Just Cash sowie ab 15 Uhr die sieben Vollblutmusiker von Social Club, die laut Veranstalter für hervorragende Rock & Pop Cover-Musik stehen. Zwischen den Acts wird der Fitnessclub AI Fitness zwei Hip-Hop Tanzdarbietungen zum Besten geben und an seinem eigenen Stand unter anderem Kinderschminken anbieten. Auch der Spielmannszug von Kolping Menden wird vor Ort sein und für Stimmung sorgen. Als Moderatorin wird Jacqueline Schlüsener durch den Tag führen.

Maus und Elefant sind zu Gast und stehen für gemeinsame Fotos bereit

Als besonderes Highlight begrüßt das Stadtmarketing an diesem Tag die Maus und den Elefanten, die seit mehr als 50 Jahren im WDR-Kinderprogramm zu sehen sind und bereits Generationen begeistert haben. Zu jeder vollen Stunden werden sie live vor Ort sein, um gemeinsame Fotos zu machen oder einfach nur mal um zu kuscheln.

Bei so viel Aktion kommt schnell mal der kleine Hunger auf. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, mit Currywurst und Pommes von Thorsten Hilgers, über Waffeln von den Bieberschlümpfen, besondere Eiskreationen von Nino und Sarah, ein großer Süßwarenstand sowie Slush-Eis.

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung sind auf den Social Media Kanälen des Stadtmarketing Menden unter Facebook und Instagram zu finden.

