„You Snack 24/7“: Mendener Geschäft rund um die Uhr geöffnet

Laura Padberg eröffnet Fronleichnam ein neues Ladenlokal in Menden. Bei "You Snack 24/7" sind alle Waren per Automat erhältlich.

Menden. Kein Verkäufer, dafür viele Automaten: „You Snack 24/7“ öffnet Donnerstag in Menden. An der Brandstraße wird ein Leerstand behoben.

Als Mischung aus einem kleinen Jugendtreff und einer Mini-Kirmes ist das neue Geschäft „You Snack 24/7“ konzipiert, das am Donnerstag dieser Woche an der Brandstraße in Menden eröffnet. Damit wird zugleich ein längerer Leerstand behoben. Dieser war entstanden, nachdem das Kindermodengeschäft „Engel & Rabauken“ schräg gegenüber in den ehemaligen „Lord“ an der Hauptstraße gezogen war.

Schon seit längerer Zeit haben Laura und Stefan Padberg mit dem Gedanken gespielt, ein Automaten-Geschäft zu eröffnen. Nach viel Recherche-Arbeit haben die beiden alle gewünschten Geräte übers Internet gefunden. Noch sind nicht alle Automaten vor Ort, einige weitere sollen in den kommenden Wochen noch folgen.

Kondome, Schwangerschaftstests, Chips und Getränke

In den Geschäftsräumen gibt es eine Vielzahl von Artikeln aus den verschiedensten Lebensbereichen zu kaufen. Vor allem Jugendliche und junge Menschen dürften hier fündig werden. Aufgestellt sind ein Kaffeeautomat, ein Automat mit Hygieneartikeln – unter anderem mit Kondomen und Schwangerschaftstests –, ein Popcorn- sowie ein Pringles- und ein Zigaretten-Automat. Auch (amerikanische) Getränke und Süßigkeiten können hier rund um die Uhr gekauft werden. Ein Lolly-Automat soll noch folgen. Dieser werde aus Japan geliefert. „Die Automaten sind dauerhaft gekühlt“, erklärt Laura Padberg, so dass auch leicht verderbliche Waren verkauft werden können.

Damit hier keine Minderjährigen Alkohol und Zigaretten kaufen, muss beim Bezahlen von Waren, für die eine Altersgrenze gilt, die Volljährigkeit nachgewiesen werden: „Das funktioniert zum Beispiel über den Personalausweis“, erklärt Laura Padberg.

Kicker-Tisch und Box-Automat

Auch für Unterhaltung ist gesorgt. So steht im oberen, hinteren Bereich des Ladenlokals ein Kicker-Tisch. An einem Box-Automaten können Kunden ihre Muckis testen. Und an einem weiteren Automaten können Retro-Spiele der 80er- und 90er-Jahre gezockt werden. Und wer meint, besonders geschickt zu sein, kann dies am Greifer testen. Hier warten nicht nur Kuscheltiere, sondern auch Fünf-Euro-Scheine auf die Gewinner. Ein Hippo-Automat, an dem man mit kleinen Bällen auf die Zähne des Nilpferdes zielt, soll noch aufgestellt werden.

An der Kaffeemaschine sollen Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit haben, Geld zu wechseln, um zum Beispiel Kleingeld für den Kicker zu bekommen. Und kleine Kinder können eine Runde in einem Feuerwehr-Auto „fahren“. Das Gerät ist vergleichbar mit den kleinen Fahrzeugen, die oft im Vorraum von Supermärkten zu finden sind. „Wenn das Wetter gut ist, werden wir das auch mal nach draußen stellen“, sagt Laura Padberg.

Automat in Sundern wird gut angenommen

Vor zwei, drei Monaten bereits haben Laura Padberg und ihr Mann, die Eltern dreier Kinder sind, einen Automaten an einem Haus in Sundern, das ihnen gehört, aufgestellt: „Und das läuft super“, freut sich die 32-jährige Mendenerin.

Die beiden hoffen, dass das neue Geschäft in Menden ebenso gut angenommen werden wird. „Wir wollten eigentlich mieten, haben aber dann das Haus gekauft“, erzählt Laura Padberg. Die Wohnungen in den oberen Stockwerken seien vermietet. Damit sich die Mieter beispielsweise durch die Benutzung des Box-Automaten oder durch Kundenströme nicht gestört fühlen, „haben wir extra einen Schallschutz unter der Decke eingezogen“. Auch ist der Box-Automat zusätzlich mit einem Schutz ummantelt.

Preislich liegen die Artikel, so berichtet Laura Padberg, „etwas höher als im Supermarkt. Aber nur geringfügig. Die Sachen sind auf keinen Fall so teuer wie an Tankstellen.“

Treffpunkt für junge Menschen

Zielgruppe von „You Snack 24/7“ sind „vor allem junge Leute – auch Kinder und Jugendliche“, erläutert Laura Padberg. „Wir haben gesehen, dass Geschäfte mit Automaten durchstarten“, erklärt Laura Padberg. Deshalb haben sie und ihr Mann sich überlegt, „dass wir so was wie eine kleine Kirmes anbieten wollen“. Zusätzlich sollen junge Menschen hier eine Anlaufstelle finden, wenn sie sich zum Beispiel mit Freunden zum Kickern treffen wollen.

Einmal am Tag werden die Automaten neu befüllt, ansonsten ist kein Verkäufer oder anderer Ansprechpartner vor Ort. Laura Padberg hofft deshalb darauf, dass sich Vandalen fern halten: „Wir hoffen, dass die Menschen Respekt haben und nichts zerstören.“

360-Grad-Kameras haben das Geschehen im Blick

Zusätzlich gibt es vier 360-Grad-Kameras, die das Geschehen im Ladenlokal optisch und akustisch überwachen. Übers Handy können Laura Padberg und ihr Mann alles nachverfolgen: „Wir haben auch die Möglichkeit, alle Automaten auszuschalten. Das können wir zum Beispiel machen, wenn jemand an den Automaten wackelt oder versucht, hier was zu verstopfen.“

Die Eröffnung von „You Snack 24/7“ findet am Donnerstag, 8. Juni, ab 11 Uhr statt.

