Zeugen gesucht: Mann beschädigt Auto in Menden und haut ab

Menden. In Menden hat ein Mann am Samstag einen Seat Ibiza beschädigt und ist nach der Tat geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter.

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht ist es am Samstag gegen 17.45 Uhr in Menden an der Delyner Straße gekommen. Zwei Zeugen beobachteten, wie ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Einparken einen am rechten Fahrbahnrand parkenden schwarzen Pkw Seat Ibiza beschädigte.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Nach den Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Fahrer um einen ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Neun weitere Unfälle

Des Weiteren ereigneten sich im Stadtgebiet Menden/Balve neun weitere Verkehrsunfälle mit Sachschäden in einer Höhe von ca. 15.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall an der Delyner Straße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Menden unter der Rufnummer: 02373-9099-3211 (außerhalb der Bürozeiten) oder zu den Bürozeiten unter der Rufnummer 02373-9099-7121 oder -7124 zu melden.

