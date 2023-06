Zeugen gesucht: Unfallfahrer in Menden geflüchtet

Menden. Die Polizei sucht nach mehreren Unfallfluchten in Menden Zeugen. Sie verfolgt aber auch schon erste Spuren.

Bei der Ermittlung von Verkehrsunfallfluchten ist das Verkehrskommissariat in der Regel auf Zeugenaussagen angewiesen. Aktuell meldet die Polizei gleich drei Unfälle unterschiedlicher Art.

Lkw fährt über Warnbake

Zunächst handelt es sich um einen Vorfall vom Freitag, 2. Juni, gegen 9.50 Uhr. Nach Zeugenangaben befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit einem Lkw den Schwitter Weg aus Richtung Menden-Mitte kommend in Fahrtrichtung Schwitten. In Höhe der Einmündung Lahrweg sei dieser über eine dort befindliche Warnbake gefahren. Nachdem er zunächst ausgestiegen war, um den Schaden zu begutachten, stieg er anschließend wieder in den Lkw ein und entfernte sich in Richtung Schwitten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Angaben der Zeugin um einen Sattelzug mit Auflieger und einer braunen Plane handeln. Auf der Plane habe sich ein Firmenlogo mit zusätzlicher Werbung befunden. Es entstand Sachschaden von 500 Euro.

Unfall beim Einparken

Wenig später, gegen 11.40 Uhr, kam es dann am Freitag zu einem Unfall auf der Kolpingstraße, bei dem 1000 Euro Sachschaden entstand. Eine Zeugin, wie ein ca. 80 Jahre alter Mann beim Einparken in eine Parkbox einen rechts daneben stehenden Pkw touchierte. Anschließend setzte er sein Fahrzeug zurück und parkte zwei Parkboxen hinter dem zuvor beschädigten Fahrzeug.

Danach sei der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und habe sich lediglich seinen Schaden am Fahrzeug angeschaut. Anschließend habe er eine Arztpraxis an der Kolpingstraße aufgesucht. Im Rahmen von Ermittlungen konnte der flüchtige Fahrzeugführer in der Arztpraxis angetroffen werden. Den Beamten gegenüber gab er an, keinen Unfall verursacht zu haben. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen Unfallflucht gefertigt.

Zeugin liest Kennzeichen ab

Die dritte Unfallflucht ereignete sich am Samstag, 3. Juni, um 16 Uhr an der Lendringser Hauptstraße. Eine Zeugin beobachtete, wie eine bisher unbekannte Frau mit einem roten Pkw Daimler aus einer Zufahrt der Lendringser Hauptstraße auf die Fahrbahn fuhr und dabei einen geparkten weißen Pkw Kia am linken hinteren Stoßfänger leicht beschädigte. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugin konnte vom flüchtigen Fahrzeug das amtliche Kennzeichen ablesen. Ermittlungen an der Halteranschrift der Unfallverursacherin wurden veranlasst.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Menden unter Tel. 02373/9099-3211 (außerhalb der Bürozeiten) oder zu den Bürozeiten unter Tel. 9099-7121 oder -7124 zu melden.

