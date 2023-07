Container-Standort an der Berliner Straße: Nicht nur dieser Stellplatz sieht häufig wie eine Müllhalde aus (Archivfoto).

Testphase ZfA beseitigt illegalen Müll an Mendens Containerplätzen

Menden. Zunächst für eine dreimonatige Testphase übernimmt der ZfA die Beseitigung von illegalem Müll an Containerplätzen in Menden. Das ist der Grund.

Seit dem 1. Juli 2023 übernimmt der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) zunächst für die Dauer einer dreimonatigen Testphase die Beseitigung von illegalem Abfall an den Containerplätzen in der Stadt Menden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Hintergrund ist die Einführung des „Müllmelder-Projekts“ im Verbandsgebiet des ZfA. Mittels Müllmelder-Funktion können über den ZfA Abfall-App die Fundorte von illegalem Abfall an den ZfA gemeldet werden. Alle eingehenden Meldungen werden vom ZfA geprüft und an das mobile Entsorgungsteam weitergeleitet, welches sich dann um die Beseitigung kümmert. Die anschließende Reinigung der Containerplätze übernimmt der Mendener Baubetrieb (MBB). +++ Lesen Sie auch: Vermüllung der Containerplätze in Menden nimmt zu +++

Illegaler Müll: Verursacher erwartet Ordnungswidrigkeitenverfahren

Werden Hinweise zum Verursacher gefunden, wird der ZfA im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens an den Verursacher herantreten.

Die App steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Mehr Informationen zur ZfA-App und Links zum Download gibt es hier: www.zfa-iserlohn.de/app.

Die Stadt Menden weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei illegalen Müllablagerungen um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die mit Bußgeldern geahndet wird. Der illegale Abfall kann Umweltschäden verursachen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden