Neu in der App des ZfA ist jetzt der Müllmelder. Darüber können Mendener Bürgerinnen und Bürger illegal entsorgten Müll melden.

Illegal entsorgter Müll ZfA bietet in der Abfall-App jetzt Müllmelder für Menden an

Menden. Der ZfA hat seine Abfall-App mit einem Müllmelder ausgestattet. Darüber kann in Menden illegal entsorgter Müll gemeldet werden. So funktioniert’s

Ob im Wald, auf der Straße oder auf Sport- und Spielplätzen: Immer wieder entdecken die Mendener Bürgerinnen und BürgerAbfälle, die einfach illegal entsorgt werden, obwohl der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) zahlreiche Möglichkeiten der Abholung sowie vier Bringhöfe zur Entsorgung anbietet. Wer beim Spaziergang oder auf dem Weg nach Hause illegale Abfälle vorfindet, ärgert sich meist nicht nur darüber, sondern ist an einer schnellen Beseitigung interessiert. Daher hat der ZfA seine Abfall-App mit einer neuen Funktion, dem „Müllmelder“, ausgestattet. +++ Lesen Sie auch: Sie sind Mendens Aufräumer an den Container-Standorten +++

Mobiles Entsorgungsteam beseitigt nach Meldung Abfälle kurzfristig

Mit dem „Müllmelder“ können die Bürgerinnen und Bürger illegalen Abfall schnell und einfach dem ZfA melden – und zwar direkt vor Ort mit dem Smartphone. Der ZfA schickt dann sein mobiles Entsorgungsteam los, welches die Abfälle kurzfristig beseitigt. Ziel des „Müllmelders“ ist es, die Städte und Gemeinden im Verbandsgebiet sauber zu halten und schnell von illegalem Abfall zu befreien.

„Damit dies gelingt, ist die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger wichtig, die den ‚Müllmelder‘ hoffentlich zahlreich einsetzen und uns helfen, die illegalen Abfallablagerungen zu finden. Unser mobiles Entsorgungsteam kümmert sich dann um die Beseitigung“, so Elena Meininghaus vom ZfA.

Standort wird innerhalb weniger Sekunden ermittelt

Die Bedienung des „Müllmelders“ ist einfach: Innerhalb weniger Sekunden werden der Standort ermittelt oder manuell auf einer Karte angegeben, Fotos gemacht oder alternativ die vorgefundenen Abfälle ausgewählt und auf freiwilliger Basis Kontaktdaten angegeben. Und schon wird die Meldung samt Fotos und Standort an den Zweckverband für Abfallbeseitigung übermittelt. Die Beseitigung der Abfälle soll in der Regel innerhalb von 48 Stunden durch das mobile Entsorgungsteam des ZfA erfolgen. Mit dem „Müllmelder“ können illegale Abfälle somit sehr viel schneller aufgefunden und beseitigt werden. Und für die Bürger ist es ebenfalls einfacher, Fundorte zu melden. +++ Auch lesenswert: Vermüllung der Container-Plätze in Menden nimmt zu +++

Der „Müllmelder“ ist Teil der ZfA Abfall-App. Diese gibt es für Android-Geräte sowie iPhones in den jeweiligen App-Stores. Weitere Informationen zur Abfall-App gibt es unter www.zfa-iserlohn.de/app auf der Website des ZfA.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden