ZfA kontert Stadt Menden: Kritik nicht nachvollziehbar

Lendringsen. Erst kam der Regen, dann blieb der Sperrmüll teilweise lange an Straßen stehen. Der Zweckverband für Abfallentsorgung (ZfA) weist Kritik zurück.

Nachdem Kritik am Zweckverband für Abfallentsorgung (ZfA) laut geworden ist, reagiert dieser nun mit einer Stellungnahme. Der Verband weist die Kritik zurück, er habe nach dem Unwetter vom 22. Mai nicht gut genug reagiert.

Die Stellungnahme im Wortlaut: „Aufgrund des Starkregens vom 22. Mai fand eine Sonderabfuhr für Sperrmüll und Hausrat statt, bei der alle Anwohnerinnen und Anwohner in Lendringsen und Hüingsen ohne vorherige Anmeldung ihre durch das Unwetter beschädigten Möbelstücke und Hausrat entsorgen konnten. In enger Abstimmung mit der Stadt Menden wurden ab Samstag und die gesamte darauffolgende Woche nach dem Starkregen alle betroffenen Straßen abgefahren und die dort bereitgestellten Abfälle mitgenommen. Fast alle Abfälle konnten bereits an dem Samstag eingesammelt werden. Neben zwölf zusätzlichen Fahrzeugen der Firma Lobbe war auch der ZfA mit seinem mobilen Entsorgungsteam zur Unterstützung im Einsatz.

Darüber hinaus bestand das Angebot, Abfälle aus den betroffenen Gebieten kostenfrei am Bringhof Menden zu entsorgen. Abfälle, die bei der Sonderabfuhr nicht abgeholt wurden, konnten über den ,Müllmelder’ der ZfA-App gemeldet werden, um noch nicht berücksichtigte Standorte mitzuteilen. In der darauffolgenden Woche war jeden Tag ein zusätzliches Fahrzeug unterwegs, um die restlichen Adressen abzufahren. Insgesamt wurden über 100 Tonnen Abfall im betroffenen Gebiet eingesammelt.

Der ZfA hat schnell und unbürokratisch die betroffenen Orte aufgesucht und auch Abfälle, die nicht angemeldet beziehungsweise mitgeteilt wurden, mitgenommen. Wie im Bericht der WP zu lesen war, ist mittlerweile alles „fast restlos beseitigt“. Sollte noch irgendwo Sperrmüll bereitstehen, besteht jederzeit die Möglichkeit, diesen über die normale Sperrmüllabfuhr abholen zu lassen. Säcke und Kartons mit Hausrat aus dem Starkregengebiet können kostenlos am Bringhof entsorgt werden.

Reguläre Sperrmüllabfuhr und Bringhof als Alternativen

Die Kritik an der Sonderabfuhr kann der ZfA nicht nachvollziehen. Es wurde umfangreich geholfen und innerhalb kürzester Zeit konnten fast alle Abfälle abtransportiert werden. Auch jetzt gibt es noch Angebote wie die reguläre Sperrmüllabfuhr sowie die kostenfreie Entsorgung am Bringhof.“

