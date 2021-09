WP-Interview Ziemiak verteidigt CDU-Grünen-Ehe nach Streit in Menden

Menden. Im WP-Interview verteidigt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak im Lagerstreit die Ehe seines Parteifreundes Matthias Eggers gegen jede Kritik.

Im Mendener CDU-Streit stellt sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hinter seinen Parteifreund Matthias Eggers. Der Landtagskandidat im Märkischen Kreis hatte parteiintern scharfe Kritik einstecken müssen, weil er mit einer Grünen-Ratsfrau verheiratet ist und – so der Hauptkritikpunkt – beide in die Wahlkämpfe ihrer Parteien eingebunden sind. +++ Hier geht es zum kompletten Interview zum Nachlesen mit Paul Ziemiak +++

Ziemiak: Wenn man sich verliebt, ist das Herz wichtiger als das Parteibuch

Matthias Eggers (CDU) und Marjan Eggers (Grüne) aus Menden sind verheiratet. Im Lagerstreit der Mendener CDU wird über ihre Ehe diskutiert. Der CDU-General stellt sich vor das Paar. Foto: Privat

„Ich finde, wenn man sich verliebt, ist das Herz wichtiger als das Parteibuch“, sagt Ziemiak im WP-Interview. „Liebe ist Liebe. Und das ist so viel mehr und so viel wichtiger als die Frage, in welcher Partei man ist.“ Er unterstelle beiden, dass sie eine große Professionalität mitbringen und Privates mit der Parteipolitik trennen können.

Eggers hatte sich parteiintern im Rennen um die Landtagskandidatur durchgesetzt. Dadurch offenbarten sich in der Mendener CDU zwei große Lager. Aus der Partei dringen immer wieder Stimmen nach außen, die sogar grundsätzlich eine Ehe zwischen Grünen und CDU für unvereinbar halten. Wenn auch anonym, wurde gegenüber der Redaktion Parteiausschluss gefordert. +++ Hintergrund: Matthias Eggers zieht seine Kandidatur als Stadtverbandsvorsitzender der CDU in Menden zurück +++

Ziemiak: Gehe in dieser Sache auch Konflikt mit anderen Mitgliedern ein

Auf Nachfrage sagt Ziemiak, dass er sich in dieser Sache auch gegen solche Kritiker stellen werde. „Niemand wird ausgeschlossen, weil er sich in einen Menschen verliebt, der einer anderen Partei angehört. Punkt.“ Anders sehe die Sache allenfalls bei ganz extremen Positionen aus, „die zum Beispiel unvereinbar sind mit dem Menschenbild.“ +++ Video-Interview mit Paul Ziemiak im separaten Fenster öffnen! +++

