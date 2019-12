Zöliakie: Mendener Gruppe backt glutenfreie Plätzchen

Es sieht aus wie ein ganz normaler Backtreff zur Weihnachtszeit. In der Küche der Mendener Stadtwerke duftet es nach frisch gebackenen Plätzchen. Überall liegen Ausstechförmchen, Kinder kneten Teig zu den verschiedensten Figuren und bestreuen die fertigen Kekse am Ende mit Puderzucker. Doch beim genauerem Hinsehen fällt etwas auf: Alle verwendeten Produkte sind glutenfrei – denn mehrere der acht Teilnehmer haben eine extreme Glutenunverträglichkeit. Xenia Kehnen, Mitarbeiterin bei den Stadtwerken, leidet selbst unter der Erkrankung und hat daher das glutenfreie Weihnachtsbacken organisiert.

Drei Sesamkörner reichen schon

Ronja Beger ist elf Jahre alt und leidet unter Zöliakie. Eine chronische Systemerkrankung, die auf einer lebenslangen Unverträglichkeit gegenüber dem Klebereiweiß Gluten basiert. „Auf Geburtstagen ist das wirklich blöd“, sagt das kleine Mädchen. Bereits mit anderthalb Jahren wurde die Erkrankung festgestellt. Ihre Mutter Kathrin erzählt von der Zeit: „Ronja war noch ein kleines Kind, sie hat ständig erbrochen, hatte Bauchschmerzen und konnte nichts mehr essen. Irgendwann bekam sie einen richtigen Hungerbauch“, sagt Kathrin Beger. Ihr Mann und sie haben sich große Sorgen gemacht und das Kind umgehend untersuchen lassen. „Die Ursache war eine Glutenunverträglichkeit“, erzählt Beger.

In der Küche der Mendener Stadtwerke trifft sich die Gruppe zum Weihnachtsbacken. Das Besondere: Die Teilnehmer leiden unter Zöliakie. Foto: Sophie Beckmann / WP

Im ersten Moment habe sie gedacht, was kann meine Tochter denn jetzt noch essen – allerdings ist es nun kaum noch ein Problem, zumindest zuhause nicht. „Die Krankheit schränkt Ronja überhaupt nicht ein, so lange sie zuhause is(s)t. Allerdings wird es problematisch, wenn es um Mensa-Essen, Restaurants oder Eisdielen geht“, erklärt ihre Mutter. Und nicht nur das: Ronja hatte extreme Ängste auf die weiterführende Schule zu gehen. „Allein drei Sesamkörner reichen, damit die Unverträglichkeit ausgelöst wird und meine Tochter sich drei Stunden lang übergeben muss“, sagt Kathrin Beger. Das habe zur Folge, dass die Elfjährige enorme Vorsicht in der Schule walten lassen muss. Sie müsse ihren Mitschülern sagen, dass sie nicht auf ihren Platz krümeln, nicht in ihrer direkten Nähe essen und vor allem keinen Mehl-Staub in ihre Richtung pusten. Da bekomme sie schnell das Gefühl, komisch zu wirken oder penibel zu sein. „Dabei kann sie ja nichts dafür, sie hat nun mal eine wirklich chronische Erkrankung“, sagt ihre Mutter.

Wegen der vielen Einschränkungen außerhalb von ihrem Zuhause würde Ronja sich gerne mit anderen Kindern treffen und austauschen, die auch unter einer Glutenunverträglichkeit leiden. Allerdings sei das sehr schwierig, erklären Mutter und Tochter.

Sohn unterstützt Mutter

Auch der zwölfjährige Damian ist beim Weihnachtsbacken gemeinsam mit seiner Mutter Jessica Rehfeuter dabei. „Er unterstützt mich immer beim Kochen und Backen“, sagt Rehfeuter. Sie weiß seit vier Jahren von ihrer Erkrankung. Bemerkbar habe sich das ganze durch extreme Magenprobleme und Bauchschmerzen gemacht. „Ich hatte immer Verdacht auf eine Blinddarmentzündung, nach einer Magenspiegelung ist dann die wirkliche Ursache ans Licht gekommen“, erzählt Jessica Rehfeuter.

Der zwölfjährige Damian unterstützt seine Mutter tatkräftig beim Kochen und Backen. Foto: Sophie Beckmann / WP

Besonders im Urlaub sei die Zöliakie ein enormes Problem. Häufig werde ihr gesagt, dass sie nicht so pingelig sein soll. „Außerdem muss man sich immer alles genaustens durchlesen.“ Gluten ist teilweise sogar in Tee und Glühwein enthalten. Gemeinsam mit ihrem Sohn backt sie gerne zur Weihnachtszeit Plätzchen. „Da habe ich mich natürlich gefreut, dass dieses Treffen zustande kommt“, sagt sie. Schon öfter habe sie sich mit anderen Zöliakie-Patienten getroffen, sagt Jessica Rehfeuter, um zusammen Essen zu gehen und sich auszutauschen.

Viele verschiedene Rezepte

Während Kathrin und Ronja Beger glutenfreie Nutella-Kekse backen, sollen es für Damian und Jessica Rehfeuter leckere Bären-Tatzen werden. Julia Berndes backt auch mit und sorgt für fünf Bleche mit glutenfreien Nusssternen. „Mich nervt es immer, dass so viele Menschen Vorurteile haben und sagen ,Das ist ja glutenfrei, das schmeckt doch nicht’, denn das ist wirklich überhaupt nicht so“, sagt Berndes. Zwei Stunden lang haben die fleißigen Bäcker geknetet, geformt und anschließend die fertigen Plätzchen dekoriert.

