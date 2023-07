Zum Ferienabschluss wieder Kindertrödelmarkt in Menden

Menden. Der große Kinderflohmarkt heißt jetzt „J’ Kindertrödelmarkt“ und findet auch in diesem Jahr wieder zum Ferienende in Menden statt. Alle Infos.

In diesem Jahr findet der beliebte Kinderflohmarkt in Menden unter dem neuen Namen J’s Kindertrödelmarkt erneut am letzten Samstag in den Ferien (5. August) in der Innenstadt statt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die sich am Trödelmarkt beteiligen möchten, sind willkommen. Alle interessierten Kinder und Jugendlichen können einen Stand ab 7 Uhr in der Innenstadt aufbauen. Eltern sind als Hilfs- und Aufsichtspersonen willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Team Kinder- und Jugendförderung weist noch einmal besonders darauf hin: J’s Kindertrödelmarkt ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren zum Tausch, Kauf und Verkauf von Spielzeug. Professionelle Händler sind nicht zugelassen, auch Erwachsenenkleidung darf nicht verkauft werden. Bis auf den Bürgersaal und den Platz unter dem Zeltdach steht in diesem Jahr nahezu die gesamte Innenstadt zur Verfügung.

Wo in der Mendener Innenstadt Stände aufgebaut werden dürfen

Folgende Straßenzüge sind für den Kinderflohmarkt reserviert:

Fußgängerzone, Hauptstraße von der Unnaer-Str. bis zur Kreuzung Vinzenzstraße;

Bahnhofstraße ab Wasserstraße bis einschließlich Alter Rathausplatz;

Kirchstraße, Hochstraße sowie ein Teil der Querstraße.

Zum Abbau der Stände dürfen Pkw nicht in die Fußgängerzone fahren

Anfahrt und Parken: Das Parken in den Fußgängerzonen ist verboten; lediglich zum Beliefern der Flohmarktstände dürfen Pkws die Fußgängerzone bis 8 Uhr – mit größtmöglicher Vorsicht – befahren. Der Abbau der Flohmarktstände muss ohne Hilfe von Pkws organisiert werden. Das Befahren der Fußgängerzone ist um diese Zeit nicht erlaubt! Um 13.30 Uhr müssen die Flohmarktstände wieder sauber geräumt sein.

Parkplätze in unmittelbarerer Nähe der Innenstadt können an diesem Tag knapp werden. Parkmöglichkeiten befinden sich beispielsweise am Parkplatz Ziegelbrand, in der Tiefgarage Rathaus, auf der Wilhelmshöhe, an Battenfelds Wiese.

Auch in diesem Jahr wünscht das Team Kinder- und Jugendförderung allen Kindern wieder viele Besucherinnen und Besucher, gute Geschäfte und besonders gutes Wetter! Bei Fragen am Veranstaltungstag stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zur Verfügung. Wer im Vorfeld noch weitere Infos wünscht, kann gerne eine E-Mail an a.jelen@menden.de senden.

