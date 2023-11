Staatsschutz ermittelt Zum zweiten Mal in Menden: Israel-Fahne gestohlen

Menden. Der Antisemitismus macht keinen Bogen um Menden. Zum zweiten Mal wurde die Israel-Flagge am Rathaus gestohlen.

Im Verlauf des Wochenendes entwendeten unbekannte Täter erneut eine Israel-Flagge von einem Fahnenmast am Rathaus. Schon im Oktober war das einmal geschehen. Dabei wurde auch das Stahlseil des Fahnenmastes beschädigt. Es entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und setzte den Staatsschutz in Hagen in Kenntnis.

Mendens Bürgermeister Dr. Roland Schröder und der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Eggers reagierten bestürzt. „Wir werten dies als klares Zeichen des Antisemitismus, der in unserer Stadt nichts zu suchen hat“, bekräftigten beide. Die Solidarität mit Israel sei unumstößlich, eine neue Israel-Flagge werde gehisst. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

