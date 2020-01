Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei erste Plätze

Am Samstag wurde der erste Heimatpreis NRW in Menden verliehen. Mit diesem Preis würdigt die Stadt Menden ehrenamtliches Engagement zum Thema „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“.

Der dritte Platz ging an die Dorfgemeinschaft Halingen e.V. (1.000 Euro).Der zweite Platz blieb unbesetzt, stattdessen gibt es zwei erste Plätze: Bieberschlümpfe e.V. (2.000 Euro) und Treff Alt Menden (2.000 Euro).