Zwei Männer aus Menden werden in Hemer Opfer von Schlägern

Menden/Hemer. In der Nacht zu Sonntag wurden in Hemer zwei Männer aus Menden unvermittelt aus einer Gruppe Jugendlicher angegangen und geschlagen.

Zwei junge Männer aus Menden sind am Sonntagmorgen in Hemer von Unbekannten geschlagen worden. Die fünf Täter flüchteten.

Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die beiden Mendener – 27 und 30 Jahre alt – gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag an der Sparkasse in Höhe der Hauptstraße auf. Unvermittelt seien sie aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen heraus angegangen worden. Laut Polizei wurden die beiden Männer durch Schläge auf Oberkörper und ins Gesicht leicht verletzt. Die fünf Täter flüchteten in Richtung Hademareplatz.

Zwei der Jugendlichen trugen rote Jacken

Personenbeschreibung: kurze schwarze Haare, 1,70 und 1,80 Meter groß, zwei der Jugendlichen trugen roten Jacken.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung.