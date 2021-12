Zwei Mendener auf weihnachtlicher Mission

Platte Heide. Auf Platte Heide hält man zusammen. Auch über Parteigrenzen hinaus – und erst recht, wenn es um eine gute Sache geht.

Dass Nikolaus und Knecht Ruprecht auf Platte Heide die Mitglieder des Siedler- und Bürgervereins (SBV) besuchen, ist seit Jahrzehnten eine Tradition. Auch im zweiten Pandemie-Jahr wird es eine – kontaktlose – Aktion des SBV geben. Und dazu tun sich zwei Männer zusammen, die sich sonst eher gegensätzlich gegenüberstehen.

Auf Platte Heide hält man zusammen. Auch über Parteigrenzen hinaus – und erst recht, wenn es um eine gute Sache geht. Denn wie im vergangenen Jahr auch werden Ingo Günnewicht (SPD) und Dr. Mike Stern (CDU) als Nikolaus und Knecht Ruprecht Mitglieder des Siedler- und Bürgervereins besuchen. Im Gepäck sind süße und gesunde Überraschungen für die Kinder, die fleißige Wichtel zuvor gepackt haben. Wie im vergangenen Jahr ist die Aktion aber eingeschränkt. „Die Übergabe gibt’s so gut es geht kontaktlos“, erklärt Ingo Günnewicht.

Schwere Zeit für Kinder

Die Rollenverteilung zwischen Günnewicht und Stern gliedert sich aber nicht pauschal in Gut und Böse. „Knecht Ruprecht ist nicht böse“, sagt Günnewicht. Statt einer Ansprache für schlechte Taten im Laufe des Jahres will das Duo eher so etwas wie positive Kritik rüber bringen. „In einer Zeit, wo Kitas und Schulen geschlossen waren und viele auf Kontakte verzichten, wollten wir nicht noch schimpfen.“ Es geht auch darum, den Kindern Mut für ihr Durchhaltevermögen zuzusprechen.

Anmeldungen noch möglich Für die Nikolaus-Aktion des Siedler- und Bürgervereins können sich auch Gastkinder oder -Familien anmelden. Die Überraschungstüten sind für SBV-Mitglieder kostenlos, für Gastkinder kostet sie sieben Euro. Anmeldungen bei Falk Steidel, 0171/ 2628209

Gut 60 Anmeldungen gibt es beim SBV inzwischen für Kinder bis zehn Jahre, wie SBV-Vorsitzender Falk Steidel sagt. „Man will ja auch was für seine Platte Heide tun“, so Steidel. Genau deshalb wolle man die Tradition – wie auch 2020 – eben nicht streichen, sondern lediglich an die aktuelle Lage angepasst durchführen. „Auch zum Schutz der Kinder, Eltern und von Nikolaus und Knecht Ruprecht.“ Und die Aktion trägt immer wieder Früchte: Die einen oder anderen neuen Mitglieder kann der Siedler- und Bürgerverein so jedes Jahr hinzugewinnen.

Auf der anderen Seite mussten die Mendener auf den Weihnachtsmarkt am Jochen-Klepper-Haus in diesem Jahr verzichten. Eigentlich ist das erste Adventwochenende für die Platte Heide im Veranstaltungskalender gesetzt. Gleichwohl sei bereits im Sommer klar gewesen, dass ein Weihnachtsmarkt an der Senioreneinrichtung kein Thema sein wird. Stattdessen hatte man mit den Platter Heide Schützen die Schützenhalle ins Auge gefasst. Aber auch das habe man schlussendlich verworfen. „Es wäre einfach zu heikel, obwohl es mit einer 2G-Plus-Regelung möglich gewesen wäre“, so Steidel.

Stattdessen soll zumindest für die Mitglieder des SBV für weihnachtliche Stimmung auf Platte Heide gesorgt werden.

