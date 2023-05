Zwei Mendener bei Unfall in Voßwinkel schwer verletzt

Menden/Voßwinkel. Zwei schwer verletzte Männer aus Menden – das ist die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag (19. Mai) in Voßwinkel ereignete.

Nach einem tragischen Verkehrsunfall hat das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten analysieren, wie genau es zu einer Kollision zwischen zwei Mendenern kam.

Das Unglück ereignete sich am Freitag, 19. Mai, in Arnsberg-Voßwinkel. Ein 72-jähriger Mann aus Menden war laut Polizeibericht mit seinem Mountainbike unterwegs und überquerte an einer Feldwegeinmündung die Bundesstraße 7. Ein in Richtung Voßwinkel fahrender 58-jährige Motorradfahrer, ebenfalls aus Menden, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Beide kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Die Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

