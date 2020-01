Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischen April und Dezember: Die Taten im Zeitstrahl

Mehrere Einsätze ereigneten sich beinahe zeitgleich. Nicht nur im Kreis Unna, auch in Dortmund und Hamm gab es Fälle.

8. April: Gegen 10 Uhr gegen im Katharinen Hospital Unna und im Rathaus Werne Briefe mit der unbekannten Substanz ein. Gegen 13 Uhr gibt es einen weiteren Fall in der JVK Fröndenberg. Eine Analytische Task Force (ATF) aus Dortmund ist im Einsatz an allen drei Standorten.

9. April: Gegen 13 Uhr wird die Polizeidienststelle in Fröndenberg gesperrt, weil dort ein Brief samt Tüte eingegangen ist. Auch bei Ikea in Kamen geht ein solcher Brief ein – genau wie in der Agentur für Arbeit in Hamm. Überall laufen Einsätze.

3. Juli: Sowohl am WDR-Landesstudio Dortmund als auch am Privathaus eines Journalisten in Dortmund-Brackel sind Briefe mit verdächtigen Substanzen angekommen. Der Staatsschutz wird eingeschaltet.

4. Juli: Bei Antenne Unna taucht im Briefkasten ein Brief mit einem Tütchen im Inneren auf. Mehrere Personen müssen über Stunden ausharren. Ein Großeinsatz startet.

10. Dezember: Auch die Redaktion des Hellweger Anzeigers wird Opfer der Attacken. Das Verlagshaus muss evakuiert werden. Wieder ist Post mit verdächtigem Inhalt eingetroffen. Am selben Tag stellt sich hier heraus: Es handelte sich um Waschmittel.