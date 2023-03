Zwischen Greifvögeln und Deko: So lief der Mendener Frühling

Menden. Der Mendener Frühling ist geprägt durch Regen, Wind und Sonne – immer im Wechsel. 18600 Menschen kommen trotzdem. Ein Eindruck vom Fest.

Samstag. Der Platz vor dem alten Rathaus bietet eine schöne Kulisse für die Schausteller in mittelalterlichen Gewändern und ihren Waren. Es gibt Holzschwerter, traditionelle Speisen und sogar trainierte Greifvögel aus den Niederlanden. Die Falknerei vor der St. Vincenz Kirche ist mit ihren elf Greifvögeln eine ganz besondere Attraktion. Der Familienbetrieb kommt aus dem Süden der Niederlande und ist extra für den Mendener Frühling angereist. Unter einem Segeldach sitzen die außergewöhnlichen Tiere und können von den neugierigen Besuchern aus nächster Nähe betrachtet werden. „Ich hatte immer schon eine Faszination für die Tiere“, sagt Falkner Walther Mom. Der 34-Jährige trainiert seine Vögel in den Niederlanden, insgesamt besitze die Falknerei 24 Tiere. Am Wochenende ist unter anderem der große Weißkopfseeadler Avalon dabei.

Theo Felen hat seinen Raben Nanja trainiert. Sie wohnt nicht nur bei ihm als Haustier, sie teilen sich auch ihr Essen Foto: Jeanne Vesper / Westfalenpost

Rabe Nanja: „Die isst alles, was ich auch esse. Auch Pommes mit Mayo“

Die Vögel so nah betrachten zu können, ist beeindruckend. So wirkt der Rabe Nanja aus einem Meter Entfernung sehr viel größer als zuvor gedacht. „Sie ist ein richtiges Haustier“, erzählt ihr Besitzer Theo Felen. Zuhause habe sie in seiner Wohnung sogar Spielzeug. Für Felen gehört sein Vogel zur Familie. „Die isst alles, was ich auch esse. Auch Pommes mit Mayo“, sagt er lachend.

Unterschätzen würde er den Vogel jedoch nie. „Jede Verbindung zwischen Tier und Mensch beruht auf Respekt. Wenn sie wirklich wollte, könnte sie mir ein Loch in den Schädel picken“, sagt er. Man könne Raben mit dem richtigen Umgang aber so trainieren wie einen Hund. Deshalb hat Nanja schon in einigen Filmen mitgespielt, unter anderem als Rabe einer Hexe. Eine Schwäche habe sie aber: „Wenn sie Papier sieht, macht sie Konfetti draus.“ So habe sie schonmal einen Steuerbescheid zerhackt. Und im Gespräch mit Theo Felen bleibt der Notizblock auch nicht vor ihr verschont.

Mittelalterliche Spiele testen und shoppen gehen

Für echte Mittelalter-Fans gibt es neben der St. Vincenz Kirche einige Spiele aus früheren Zeiten. So können Besucher Bogenschießen oder Eier-Knacken ausprobieren. Ronja Zoppke ist mit ihrer Familie aus Fröndenberg gekommen und probiert es direkt aus. „Wir gehen oft auf Mittelaltermärkte.“ Normalerweise sei die Fahrt zu solchen Märkten deutlich länger. Es sei schön, auch in der Nähe so ein Event zu haben.

Zwischen mittelalterlichen Wagen finden sich auch einige Stände aus der Neuzeit in der Innenstadt. Wer einen Dekoartikel sucht, ist beim Stand von Samira Pommerening an der richtigen Stelle. Die Mini-Blumenvasen, Seifenschalen oder Gläser macht sie alle selbst. „Naja die Gläser sind jetzt nicht handgeblasen“, lacht sie. Die Verzierungen hingegen stammen von ihr. Mit Sprüchen wie „I want wine, not your opinion“ oder „Drink like a pirate, look like a mermaid“ verschönert sie Weingläser. Der Stand am Wochenende ist Samira Pommerenings erster. Das Hobby habe sie auch erst seit rund einem halben Jahr. „Ich habe einfach etwas gesucht, wo ich mich kreativ ausleben kann“, erzählt sie. Dabei habe sich die Leidenschaft für die hübschen Deko-Artikel gebildet.

Sie lässt sich, wie alle anderen Aussteller, nicht vom Wetter entmutigen – während Gaukler Jeremias das Publikum in Regenpausen zum Staunen bringt.

