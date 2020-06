Zwei Ölspuren ziehen sich durch Eversberg und Meschede

Blick auf die abgestreute Ölspur an der Warsteiner Straße in Meschede.

Meschede/Eversberg. Öl-Alarm im Stadtgebiet Meschede: Zweimal musste die Feuerwehr ausrücken - einmal in Eversberg und einmal in Meschede.

Zweimal musste die Feuerwehr zu Ölwehr-Einsätzen im Stadtgebiet Meschede ausrücken.

Eine etwa 1,2 Kilometer lange Ölspur hatte sich am Dienstag durch Eversberg gezogen.

Gegen 18.05 Uhr wurde die Feuerwehr deshalb zu technischer Hilfe in die Straßen Unter der Bue, Mittelstraße und Oststraße gerufen.

Die Löschgruppe Eversberg unter Leitung von Moritz Hemsen und die Polizei waren im Einsatz.

Warsteiner Straße betroffen

Eine weitere Ölspur musste in Meschede abgestreut werden. Dort war der Löschzug Meschede unter Leitung von Holger Peek am Dienstag gegen 22.10 Uhr in die Warsteiner Straße gerufen worden.