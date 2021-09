Junge Tischler aus dem HSK beweisen Kreativität

Meschede/Olsberg. 31 Tischerlinnen und Tischler haben in Olsberg ihren Gesellenbrief erhalten. Einige davon mit herausragenden Leistungen

31 Gesellinnen und Gesellen aus dem HSK haben in Olsberg ihre Gesellenbriefe als Tischler sowie ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekommen. Gleichzeitig wurden die Sieger des Wettbewerbs die „Gute Form” ermittelt. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der Obermeister der Tischler-Innung HSK, Jürgen Bröker, alle Anwesenden: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr wieder, zwar in kleinerer Form, aber dennoch zusammen, die Freisprechungsfeier der Tischler-Gesellinnen und Gesellen feiern können.“ Er dankte besonders „IDEE Holz“ für die Nutzung der Räume, der Kreishandwerkerschaft, den Ausbildungsbetrieben mit ihren Meistern und Kollegen, den Lehrer im Berufskolleg sowie den Prüfungsausschüssen.

Übergabe der Gesellenbriefe

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Übergabe der Gesellenbriefe und der Zeugnisse durch die Lehrlingswarte Martin Hütten, Michael Risse und Reinhold Kompernaß. „Jedes Gesellenstück ist für sich absolut einzigartig. Jede Gesellin und jeder Geselle kann mehr als stolz darauf sein, was er geschaffen hat“, so Obermeister Bröker. „Sie haben bereits erfahren, wie schnell die Entwicklungen in unserem Handwerk sind. Schlagworte wie „Digitalisierung“ und „Handwerk 4.0“ sind bei uns wichtige Zukunftsthemen. Deshalb bleiben Sie mit Ihrem Wissen stets auf dem Stand der Technik, nehmen Sie an Fortbildungen teil. Denn nur Ihr Wissen und die praktische Anwendung des Wissens erhalten unser gemeinsames Handwerk.“

Die drei Prüfungsbesten wurden zum Abschluss prämiert. Auf Platz 3 Julia Erdmann (Winkelmeyer, Bremscheid). Platz 2 belegte Lilian Willeke (Biermann GmbH, Wormbach) und als Prüfungsbester wurde Tim Lange (Kompernaß, Madfeld) ausgezeichnet.

Endlich Tischler-Geselle - Nach 3-jähriger Ausbildung haben 31 Gesellinnen und Gesellen ihre Gesellenbriefe als Tischler sowie ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekommen. Foto: Privat

Wettbewerb die gute Form

Parallel zur Gesellenprüfung erfolgte auch der Wettbewerb „Die gute Form“. Die deutschlandweite Aktion soll den Stellenwert der Gestaltung im Tischlerhandwerk ins Blickfeld rücken und damit auch den Nachwuchs motivieren. Dabei gehe es vor allem und die Gestaltungskompetenz der Nachwuchskräfte, so Bröker. Ausgezeichnet wurden die Gesellenstücke von einer unabhängigen Jury, Pater Abraham von den Benediktiner-Abtei Meschede, dem stellvertretenden Obermeister Christian Schirm sowie Obermeister Jürgen Bröker.

Lob für Kreativität

Christian Schirm lobte: „Sie haben alle gezeigt, dass Sie sich umfangreich mit der modernen Formgebung und gleichzeitig der traditionellen Handwerkskunst auseinandergesetzt haben.“ Platz 3 erhielt Sina Krick (Creatico, Bestwig) für Ihre Säulenkommode, wobei sie so die Jury „Kunststoff und den Holzwerkstoff in verwirrender und faszinierender Art und Weise“ kombinierte. Den zweiten Platz gewann Simon Göke (Schirm Objekteinrichtung GmbH, Messinghausen) für sein drehbares Säulenmöbel als kinetische Skulptur mit einem herausragenden magnetstoppenden Drehmechanismus. Platz 1 erreichte Tobias Behme (Thomas Schnöde, Sundern) mit seinem innovativen Schreibtisch. Dazu Schirm: „Das Gesellenstück verbindet zwei Welten: die Hardware-Welt des Computers und die traditionelle Handwerkskunst. Dies wurde detailreich und intelligent miteinander verbunden.“ Selbst die Lüftungsgitter hatte Behme in Holz nachgestaltet und die Idee, den Computer aus Einzelteilen in eine Holzhülle zu bauen, so Schirm , zeige die Fähigkeit zum Grenzen übergreifenden Denken.

Ehrung

Zum Abschluss der Freisprechung wurde Erhard Teutenberg für seine langjährigen Dienste im Prüfungsausschuss der Tischler-Innung HSK geehrt. „Über 30 Jahre hat Erhardt hunderte Tischler durch die Lehre begleitet. Für unsere Innung war er immer ein verlässlicher und toller Partner in der Ausbildung“, betonte Obermeister Bröker.

Herzlichen Glückwunsch den neuen Gesellinnen und Gesellen in der heimischen Region Meschede, Schmallenberg, Eslohe und Bestwig:

Jannik Abend (Biermann GmbH Innenausbau, Schmallenberg), Lars Behme (Fabri GmbH Co KG Bau- und Möbelschreinerei, Grevenstein, Julia Erdmann (Caspar-Josef Winelmeyer Tischlermeister, Eslohe), Leon Franz (Rüther GmbH, Eslohe), Sina Krick (Creatico GmbH, Bestwig), Niklas Leidorf (Jaeger Möbel Plus GmbH + Co KH, Schmallenberg), Adrian Wenzel (Greitemann Schreinerei – Ladenbau GmbH, Eslohe), Lilian Willeke (Biermann GmbH Innenausbau, Schmallenberg), Simon Wüllner (Gerhard Gierse Tischlerei/Innenausbau, Schmallenberg), Florian Zoddel (Roman Kordel Tischlermeister, Freienohl).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland