20-Jährige wird in Meschede von weißem BMW genötigt

Eine 20-jährige Frau hat sich am Sonntag, 10. Oktober gegen 22.15 Uhr bei der Polizei gemeldet und Angaben zu einer Nötigung im Straßenverkehr gemacht.

Meschede. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall an einem Mescheder Zebrastreifen beobachtet haben.

Motor aufheulen lassen

Beim Überqueren eines Zebrastreifens auf der Lagerstraße hat der wartende Fahrer eines Autos seinen Motor aufheulen lassen. Als sich die Frau dann auf der anderen Fahrbahnseite befand, fuhr der weiße BMW los. Die Frau befand sich zu dem Zeitpunkt noch auf dem Zebrastreifen.

In die Warsteiner Straße gedriftet

Der Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit und driften in die Warsteiner Straße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meschede unter der 0291 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

