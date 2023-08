78-jähriger Mann aus der Gemeinde Eslohe vermisst

In der Gemeinde Eslohe wird ein 78-jähriger Mann vermisst.

Eslohe. In der Gemeinde Eslohe wird ein 78 Jahre alter Mann vermisst. Aktuell liegt der Fall noch zur Prüfung bei der Kriminalpolizei in Meschede.

In der Gemeinde Eslohe wird ein 78 Jahre alter Mann vermisst. Die Mescheder Polizei geht nach dem aktuellen Stand der Dinge zwar nicht von einer akuten Gefährdungslage aus, wie Pressesprecherin Laura Burmann auf Nachfrage bestätigte. Dennoch seien sämtliche Streifenwagen-Besatzungen angehalten, die Augen nach dem Mann offenzuhalten. Aktuell liege der Fall zur Bewertung bei der Kriminalpolizei, so Burmann. Ob am Ende eine größere Suchaktion samt Fahndung aus der Vermisstenmeldung resultiert, ist offen.

Vermisst gemeldet worden war der Mann bei der Polizei am Donnerstag, 10. August. Gesucht wird der 78-Jährige auch von Freunden, Verwandten und Bekannten über die Sozialen Medien. Demnach soll er mit einem blauen Golf-Sportsvan unterwegs sein. Bekleidet, so heißt es dort, sei er mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke.

Hinweise an die Polizei

Der Vermisste ist Brillenträger. Er soll möglicherweise orientierungslos sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 0291/90200 entgegen.

