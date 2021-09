950 Jahre Velmede: Große Pläne für das Jubiläum des Dorfes

Velmede. Velmede wird 950 Jahre alt und das soll groß gefeiert werden. Die heiße Vorbereitungsphase hat begonnen. Geplant sind viele Höhepunkte.

Bereits in den vergangenen anderthalb Jahren sind in der Dorfgemeinschaft Velmede viele gute Ideen gesponnen worden, wie die 950-Jahrfeier des Ortes im kommenden Jahr gefeiert werden soll. Nachdem die Corona-Pandemie die Planungen immer wieder ins Stocken gebracht hat, wird nun „kräftig Gas gegeben“, wie Michael Stratmann vom Festausschuss „950 Jahre Velmede“ es jetzt bei einem Treffen des erweiterten Festausschusses in der Schützenhalle formuliert hat.

„Die heiße Phase der Vorbereitung hat begonnen, nun müssen die Kreise immer weitergezogen werden“, warb Ortsvorsteher Martin Bracht gleich zu Beginn um die Hilfe der gesamten Bevölkerung, denn das Motto des geplanten Festwochenendes, das vom 17. bis 19. Juni 2022 stattfinden wird, lautet „Von Velmedern für Velmeder!“

Festwochenende im Juni

Dabei haben der Festausschuss und die Vertreter der Velmeder Vereine schon eine Menge vorbereitet. Das Festjahr zur ersten urkundlichen Erwähnung Velmedes vor 950 Jahren wird mit einem Festgottesdienst zum St.-Andreas-Patronatsfest am 28. November 2021 um 11 Uhr in der Pfarrkirche eröffnet. Anschließend laden die Dorfgemeinschaft und die St.-Andreas-Schützenbruderschaft zur feierlichen Eröffnungsveranstaltung ins Pfarrheim ein, bei der eine neue 400-seitige Chronik über die wechselvolle Ortsgeschichte und die Historie der St.-Andreas-Schützenbruderschaft vorgestellt wird.

Höhepunkt des Jubiläums wird ein Festwochenende im Juni 2022 sein. Es beginnt am Freitag, 17. Juni mit einem musikalischen Höhepunkt auf dem Hof Schulte-Wiese: Ab 20 Uhr wird dort die Show- und Partyband „Familie Hossa“ zu einer stimmgewaltigen Reise durch die Kultschlager der letzten Jahrzehnte einladen.

Die heiße Phase hat begonnen: Der erweiterte Festausschuss bereitet das 950-jährige Jubiläum Velmedes vor und ruft alle Bürger dazu auf, bei diesem besonderen Anlass mitzuwirken. Foto: Privat

Am Samstag wird Velmede dann spielen: Der TuS Velmede-Bestwig und die KJG laden Jung und Alt zu einer großen Spielaktion mit vielen Überraschungen auf Schulten Hof ein. Abends spielt dann zum gemütlichen Beisammensein der Musikverein Antfeld auf.

Frühschoppen und Familienfest

Für den Sonntag planen die Verantwortlichen einen ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr in der Andreaskirche. Zum anschließenden Frühschoppen mit dem Antfelder Musikverein treffen sich die Velmeder und ihre Gäste aus Nah und Fern dann um 11 Uhr auf dem Festgelände bei Schulte-Wiese.

Ab 13.30 Uhr wird dort ein großes Familienfest mit vielen Attraktionen und Überraschungen gefeiert. „Viele Vereine sind hier bereits mit im Boot, dennoch sind wir für jede helfende Hand und jede zündende Idee dankbar“, wirbt Michael Stratmann für das Fest der Begegnung um Mithilfe, denn es soll ein unvergessener Nachmittag werden, zu dem alle Velmeder beitragen können.

Neben einem kurzweiligen Bühnenprogramm mit der Theatergruppe „Spielbrett“, den Jagdhornbläsern, den Schülerinnen und Schülern der Grundschule und den Kindergartenkindern, dem MGV und dem Frauenchor „Feincord“ wird auf dem Hofgelände Geschichtliches und altes Brauchtum lebendig. Ob ein „Veledalager“, das die Besucher in die Zeit der Sachsen vor 2000 Jahren zurückversetzen wird, Darbietungen der Feuerwehr aus längst vergangener Zeit, plattdeutsche Vorträge, historische Spielaktionen oder ein Tante Emma-Laden, land- und forstwirtschaftliche Geräte und Maschinen aus den 50-er Jahren - bereits eine ganze Reihe Ideen wurde umgesetzt.

„Nun geht es um den Feinschliff“

„Nun geht es um den Feinschliff“, ist sich Martin Bracht sicher, dass das Fest der Begegnung noch um manche Attraktion reicher wird. „Interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, Stammtische und Vereine, alle, die uns an diesem Nachmittag mit Rat und Tat unterstützen möchten, sind herzlich eingeladen, zum Gelingen der 950-Jahrfeier beizutragen“, so der Ortsvorsteher.

Wer Interesse hat, am 19. Juni 2022 beim Tag der Begegnung zu helfen, kann sich bereits jetzt unter mstratmann-velmede@t-online.de bei Michael Stratmann melden.

