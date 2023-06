A46: Auffahrt zwischen Meschede und Bestwig wird gesperrt

Meschede. An der Auffahrt zur A46 in Meschede kommt es zu einer Sperrung. Betroffen ist die Strecke nach Bestwig. Grund sind Bauarbeiten.

Aufgrund von Arbeiten an der Auffahrt Meschede zur A46 muss diese Auffahrt in Fahrtrichtung Brilon voll gesperrt werden. Eine Zufahrt in Richtung Bestwig und Brilon ist dann laut Stadt Meschede weder von der Warsteiner Straße noch vom Stimm-Stamm kommend möglich.

>>> Lesen Sie auch: Wetter: Gewitter und Starkregen im Hochsauerlandkreis erwartet <<<

Die Sperrung beginnt am Freitag, 30. Juni, und dauert voraussichtlich bis zum 5. August. Für Fahrzeuge, die auf die A46 in Fahrtrichtung Brilon auffahren möchten, steht in dieser Zeit die Auffahrt Meschede-Enste zur Verfügung.

Die Stadt Meschede bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland