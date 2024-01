A46 bei Meschede: Sperrungen der Tunnel Olpe und Hemberg

Meschede/Wennemen/Olpe Die beiden Tunnel der A46 im Stadtgebiet Meschede werden modernisiert. Diese Informationen sind für alle wichtig, die dort unterwegs sind.

Die Autobahn Westfalen modernisiert auf der A46 die nur wenige hundert Meter voneinander entfernten Tunnel Olpe und Hemberg im Stadtgebiet Meschede umfangreich. Für Vorarbeiten im Bereich des Seitenstreifens wird zunächst ab Mittwoch (17. Januar) um 8 Uhr ein Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Wennemen und Freienohl in Richtung Hamm für drei Tage gesperrt. Ab Montag (22. Januar) wird dann jeweils ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung gesperrt.

Fahrbahn in Richtung Hamm wird gesperrt

Es werden unter anderem Mittelstreifenüberfahrten hergestellt und Markierungen aufgebracht, um den gesamten Verkehr mit weiterhin einem Fahrstreifen pro Richtung ab dem Frühjahr komplett auf die Fahrbahn in Richtung Brilon zu verlegen. Die Fahrbahn in Richtung Hamm wird dann gesperrt, um ein freies Baufeld für die Modernisierung der ersten beiden Tunnelröhren zu erhalten.

Im Rahmen der Arbeiten wird die vorhandene Betriebstechnik in den Tunneln in großen Teilen renoviert und erweitert.

Die Beleuchtung wird auf dynamische LED-Technik umgestellt, die an die Lichtverhältnisse außerhalb des Tunnels angepasst werden kann. Dadurch haben Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bei der Einfahrt in den und Ausfahrt aus dem Tunnel weniger Probleme mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Um die Tunnel optisch aufzuhellen, erhalten beide Anlagen einen hellen Anstrich der Tunnelwände. Die Modernisierung beinhaltet zudem die Erneuerung von Kabeln, der Schaltanlagen, des Brandschutzes, der Messtechnik, der Wechselverkehrszeichen sowie die Ausstattung beider Tunnel mit Sperrschranken, mit denen sie für den Verkehr bei einem Unfall oder Brand ferngesteuert geschlossen werden können.

Lautsprecher und Kameras

Neue Lautsprecher und digitaler Funk ermöglichen in diesem Fall künftig auch die direkte Ansprache von Personen in den Tunneln. Zudem werden Kameras installiert, über die die Tunnelleitzentrale in Hamm jederzeit nicht nur einen ohnehin vorhandenen technischen, sondern auch einen visuellen Überblick über die Geschehnisse im Tunnel hat. Außerhalb des Tunnels Olpe wird aktuell eine vorhandene Regenwasserbehandlungsanlage zu einem Havariebecken umgebaut. Hier werden bei Unfällen oder Bränden Öl, Löschwasser und andere Flüssigkeiten aufgefangen, die nicht ins Grundwasser oder den Wasserschutzbereich Ruhr gelangen sollen. Zudem werden eine Pumpenanlage und die Steuerung am Betriebsgebäude erneuert.

Aufgrund der Erneuerung der Betriebstechnik werden teilweise rund um die Tunnel Schutzplankensysteme ausgetauscht.

