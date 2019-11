A46: Peinliche Panne bei der Bestwiger Beschilderung

Bestwig/Bigge. Dem Landesbetrieb Straßenbau in Meschede ist eine peinliche Panne im Zuge des A46-Neubaus unterlaufen. An der Behebung wird bereits gearbeitet.

Behebung in der nächsten Woche

Zehn Kilometer sollen es laut Schild von dort bis nach Bestwig sein. In Wahrheit sind es allerdings lediglich knapp fünf Kilometer. Eine Panne - wie Landesbetriebssprecher Oscar Santos gegenüber unserer Zeitung eingestehen musste. Behoben werden soll sie voraussichtlich bereits in der kommenden Woche.

Aber wie kam es zur falschen Beschilderung? „Der Fehler lag ganz klar bei uns“, sagt Santos, ohne dass er sich erklären könne, wie er passieren konnte. Seine Behörde erarbeitet Pläne, die den Firmen ausgehändigt werden, die danach die Beschilderung vornehmen. In einem dieser Pläne habe die falsche Zahl gestanden. Der ausführenden Firma sei daher kein Vorwurf zu machen. Absicht, um den Verkehr bewusst über die Autobahn zu führen, wie in Bestwig bereits gemutmaßt wurde, stecke definitiv nicht dahinter.