A46: Tunnel im Stadtgebiet Meschede werden gesperrt

Meschede. Der Verkehr wird über die Bundesstraße umgeleitet: Die beiden Tunnel der A46 im Stadtgebiet Meschede werden gesperrt.

Die Autobahn Westfalen wartet die Verkehrs-, Betriebs- und Sicherheitstechnik in den beiden Tunneln „Hemberg“ und „Olpe“ auf der A46 im Stadtgebiet Meschede.

Dafür muss die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Freienohl und Wennemen in der Nacht von Montag (25.10.) auf Dienstag (26.10.) in Fahrtrichtung Arnsberg und in der Nacht von Dienstag (26.10.) auf Mittwoch (27.10.) in Fahrtrichtung Meschede jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr vollgesperrt werden.

Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitungen 63 ab Freienohl und 40 ab Wennemen umgeleitet.

