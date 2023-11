Ab 2024 neuer Ablauf beim Schützenfest in Velmede-Bestwig

Velmede/Bestwig Die Andreas-Schützen aus Velmede-Bestwig werden ihr Schützenfest ab 2024 anders feiern. Jetzt steht die geänderte Festfolge.

Im kommenden Jahr findet im Doppelort Velmede-Bestwig erstmals in der langen Geschichte der St.-Andreas-Schützenbruderschaft das Schützenfest nicht mehr in alt-hergebrachter Weise von Samstag bis Montag statt.

Wie bereits im Frühjahr von den Schützenbrüdern beschlossen, beginnt das Fest 2024 bereits am Freitag und wird bis Sonntag gefeiert. Im Rahmen der Herbstversammlung hat der geschäftsführende Vorstand jetzt die konkreten Planungen für den Festablauf vorgestellt. Dabei wollen die Andreas-Schützen ihre traditionelle Festfolge beibehalten und haben nur in Details kleinere Veränderungen vorgesehen.

Online-Befragung zum Schützenfest 2023

Berücksichtigung haben bei der Entscheidung die Ergebnisse einer Online-Befragung zum Schützenfest 2023 gefunden, die der Zweite Brudermeister Christian Busch den 95 Versammlungsteilnehmern vorstellte. Durchweg positiv waren in der Umfrage die Stimmung und die Besucherzahlen sowie die Frauenaktion am Montagabend und die Festmusik bewertet worden. Ein Schützenfest-Höhepunkt, darin waren sich auch die anwesenden Schützenbrüder während der Herbstversammlung in der Andreasklause einig, war der große Zapfenstreich.

Jürgen Bathen ist der letzte Schützenkönig der Schützenbruderschaf St. Andreas Velmede-Bestwig, der an einem Montag ermittelt worden ist. Ab 2024 wird sich beim Hochfest der Bruderschaft einiges ändern. Foto: Mustafa Amet

Konkret sieht die neue Festfolge ab dem kommenden Jahr wie folgt aus: Gestartet wird am Freitag, 5. Juli, um 16 Uhr mit dem Antreten beim König. Nach dem Ständchen und den Böllerschüssen erfolgt um 16.30 Uhr der Abmarsch zur Kirche, wo um 17 Uhr das Festhochamt für die gefallenen und verstorbenen Schützenbrüder unter Mitwirkung des Musikvereins Antfeld beginnt. Nach dem Hochamt findet die Gefallenenehrung am Ehrenmal statt. Um 20.15 Uhr steht in der Schützenhalle die Ansprache des Brudermeisters an. Nach dem großen Zapfenstreich zu Ehren der Majestäten spielt die Antfelder Big Band zum Tanz auf.

Lesen Sie auch:

Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit dem Antreten aller Schützenbrüder am Christophorus Haus. Von hier aus geht es nach dem Ständchen in die Schützenhalle. Im Rahmen des Frühschoppens samt Konzert, der um 11 Uhr beginnt, werden die Jubelkönige sowie die Jubilare und die Sieger des Pokalschießens geehrt. Die Küche bleibt nach dem Frühschoppen geöffnet. Um 14.15 Uhr treten die einzelnen Züge zum Sternmarsch an, bevor sich dann um 15.30 Uhr an der Halle der große Festumzug in Bewegung setzt, um die Majestäten abzuholen. Nach dem Königstanz um 19.30 Uhr spielt erneut die Antfelder Big Band zum Tanz auf.

Vogelschießen erstmals am Sonntag

Am Sonntag starten die Schützen um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Schützenfrühstück in den Tag. Um 9.30 Uhr geht es dann zur Vogelstange, wo ab 10 Uhr die neuen Majestäten - samt eines neuen Kinderkönigs - ermittelt werden. Unmittelbar nach der Proklamation steht zunächst der Kindertanz an, bevor es im Anschluss heißt „Stimmung und Tanz mit dem Musikverein Antfeld“. Nach dem Königstanz, der um 16.30 Uhr im Programm steht, klingt das Fest ab 18 Uhr mit DJ Jörg Schirrey aus.

Beifall für Baumaßnahmen

Viel Beifall gab es bei der Versammlung der Schützen auch für die gerade abgeschlossenen Baumaßnahmen. Für mehr als 400.000 Euro hat die Velmeder Schützenhalle in den vergangenen Monaten eine neue Bedachung bekommen. Brudermeister Roland Burmann ließ in der Versammlung die Bauarbeiten Revue passieren und dankte den beteiligten Firmen für ihre hervorragende Arbeit. Fördermittel aus dem Programm des Landes NRW zur Dorferneuerung hatten diese Projekte erst möglich gemacht. „Dennoch stellt“, so Roland Burmann, „dieses Bauprojekt für die Andreas-Schützen einen finanziellen Kraftakt dar“. Auch den freiwilligen Helfern bei der gleichzeitig erfolgten Renovierung der Ostfassade sprach er seinen Dank aus. „Für die kommenden Jahre zeigt sich die Schützenhalle nun wieder in einem guten Zustand“, so der Brudermeister.

Randvoller Terminkalender

Geschäftsführer Johannes Meschede berichtete der Versammlung über die Schützenaktivitäten der vergangenen Monate. Ein besonderer Höhepunkt sei das Kreisschützenfest in Kückelheim gewesen, wo der Vizekönig der St. Andreas-Schützenbruderschaft Tom Bathen neuer Kreisjungschützenkönig wurde. Randvoll ist bereits jetzt der Terminkalender der Andreas-Schützen 2024. Besonders freuen können sich die Schützenbrüder auf eine Reise zum Europaschützenfest im österreichischen Mondsee vom 30. August bis 1. September 2024.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland