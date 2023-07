Ab aufs Fahrrad: Gemeine Bestwig plant Aktionen im August

Bestwig. Auch in Bestwig sollen die Menschen jetzt möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurücklegen. Für August sind Aktionen geplant.

Zweirad-Fans - und alle, die es werden wollen - können ihren fahrbaren Untersatz schon einmal auf eine besondere Aktion vorbereiten: Die Gemeinde Bestwig nimmt vom 11. bis 31. August am „Stadtradeln“ teil. Dabei kann jeder mitmachen - und damit zeigen, dass zwei Räder eine echte Alternative zu vier Rädern sein können. Denn genau das ist das Ziel des „Stadtradelns“, an dem sich der Hochsauerlandkreis und seine zwölf Kommunen beteiligen: Deutlich zu machen, dass das Fahrrad für Arbeit, Leben und Freizeit ein tolles Fortbewegungsmittel ist.

>>> Lesen Sie auch: Wie Silla Kunterbunt aus Bestwig Farbe ins Leben bringt <<<

„Radfahren ist nicht nur umweltschonend und nachhaltig - es macht richtig Spaß, so Bürgermeister Ralf Péus, der selbst im Rahmen des „Stadtradelns“ eine Bürgermeisterfahrt anführen wird. Konkret geht es darum, in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum für die Gemeinde Bestwig so viele „Rad-Kilometer“ zu sammeln wie möglich - privat, beruflich oder auch sportlich. Das funktioniert über die kostenlose Stadtradeln-App, die über die gängigen App-Stores heruntergeladen werden kann. Via GPS werden so die zurückgelegten Strecken getrackt - alternativ funktioniert das auch online über das Kilometer-Tagebuch.

„Offenes Team Bestwig“

„Wo geradelt wird, ist dabei völlig egal”, unterstreicht Bürgermeister Péus. Ob im Wohnort, auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub - „Klimaschutz und Radeln enden nicht an der Gemeindegrenze.” Teilnehmer sind eingeladen, sich vor Beginn unter www.stadtradeln.de/registrieren in einer „Gruppe“ zu registrieren. In der Gemeinde Bestwig besteht derzeit die offene Gruppe „offenes Team-Bestwig“, in der sich alle Bürgerinnen und Bürger anmelden können. Natürlich dürfen auch weitere Gruppen angelegt werden.

Besondere Aktionen in der Gemeinde

Zudem gibt es während des Aktionszeitraums rund ums Rad besondere Aktionen in der Gemeinde Bestwig. Am Freitag, 11. August, findet von 14 bis 18 Uhr auf dem Schützenplatz in Velmede ein Fahrsicherheitstraining in Zusammenarbeit mit der Polizei statt. Vor allem der Fahrradhelm und die elektrounterstützten Bikes werden mit im Fokus dieses Nachmittages stehen. Ebenfalls von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 27. August, gibt es eine Bildersuchfahrt sowie einen Fotowettbewerb.

Abschluss des „Stadtradelns“ ist die Bürgermeisterfahrt am Donnerstag, 31. August, von 16 bis 18 Uhr. Bürgermeister Ralf Péus sowie Vertreter aus Gemeinderat und -verwaltung laden alle Bürger zum Mitmachen ein.

Weitere Informationen gibt es auch unter https://www.stadtradeln.de/bestwig online.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland