Wie es jetzt mit der Hausarztpraxis in Bödefeld weitergeht

Bödefeld/Schmallenberg. Es geht weiter in der Hausarztpraxis in Bödefeld. Wie, das erklärt Dr. Katja Köhler aus Schmallenberg.

„Rezept-Abholstelle“ oder „Glück auf Praxis“ - die Spitznamen für die Bödefelder Arztpraxis von Dr. Oliver Haas waren zahlreich. Daraus, dass viele Patienten unglücklich über die Öffnungszeiten waren, machten sie keinen Hehl. Jetzt ist die Praxis geschlossen. Doch eine Nachfolge steht fest: Das Ärzteteam um Dr. Katja Köhler aus Schmallenberg führt die Praxis ab dem 1. Dezember weiter.

Praxisschließung in Bödefeld vor den Herbstferien

Kurz vor den Herbstferien drehte Dr. Oliver Haas den Schlüssel der Bödefelder Praxis letztmalig um. Er bedauerte den Schritt, gab aber offen zu, dass er die Entfernung zwischen Erndtebrück und der Filialpraxis in Bödefeld unterschätzt habe. Nicht nur für ihn und sein Ärzteteam, sondern auch für viele der Medizinischen Fachangestellten. Damals sagte er: „Es ist wichtig für die Bödefelder, dass es weitergeht.“ Er erhoffte sich eine Nachfolge aus dem Schmallenberger Raum, dann sei die Entfernung geringer. In Dr. Katja Köhler, Dr. Matthias Althaus, Dr. Regina Bornemann-Weber und Dr. Monika Grüne hat er diese nun gefunden.

Bödefeld bleibt Filialpraxis

Damit steht auch fest: Bödefeld bleibt eine Filialpraxis. „Wir nennen es Zweigpraxis“, sagt Köhler: „Das ist auch anders nicht möglich. Die Zeiten einer 24/7-Hausarztbetreuung, wie sie die Bevölkerung von Herrn Dr. Ochsenfeld gekannt hat, sind schon lange vorbei. Die Gründe dafür sind vielfältig, wir versuchen trotzdem, eine gute medizinische Versorgung zu garantieren.“ Ihr sei viel an der medizinischen Versorgung im Schmallenberger Stadtgebiet gelegen. Und dazu gehöre auch eine Praxis vor Ort im Bödefelder Raum. Deshalb sei sie bereits seit längerer Zeit mit Dr. Haas, Noch-Bürgermeister Bernhard Halbe sowie der Kassenärztlichen Vereinigung im Austausch gewesen.

Köhler: „Stadt und KV müssen wir da auch wirklich lobend erwähnen, die haben sich für den Standort starkgemacht haben und uns auch in sämtlichen Dingen unterstützt.“ Denn die Übernahme einer solchen Zweigpraxis sei mit großem bürokratischen Aufwand verbunden. Dabei habe es von allen Seiten Hilfestellungen gegeben. Und auch die Stadt stelle dankenswerterweise das Praxisgebäude zur Miete zur Verfügung.

In Schmallenberger Praxis bleibt alles, wie bisher

Wichtig sei ihr, dass in der Schmallenberger Praxis in der Obringhauser Straße alles so bleibe wie bisher - sowohl was die Zeiten angehe, als auch das Ärzte- und Mitarbeiterteam: „Bödefeld kommt im Grunde einfach nur hinzu.“ Weil es momentan aber einen eklatanten Mangel an Ärzten und Medizinischen Fachangestellten im Hochsauerland gebe, könne man das Team und damit die Öffnungszeiten in Bödefeld nicht aufstocken: „Wenn wir mehr Mitarbeiter bekommen könnten, würden wir auch die Öffnungszeiten ausweiten. Aber mit dem momentan Personalstand ist mehr nicht möglich. Wir sind da auf der Suche und freuen uns über jede Bewerbung.“

Die Zweigpraxis in Bödefeld wird ab dem 1. Dezember montags (15 bis 18 Uhr), mittwochs (8 bis 12 Uhr) und freitags (8 bis 11 Uhr) geöffnet haben - „dann ist immer ein Arzt vor Ort“. Jeder Patient könne in akuten Fällen aber natürlich nach Schmallenberg in die Praxis kommen, so Köhler: „Aber aufgrund des Fachkräftemangels ist das Prinzip der Filialpraxen nun mal das Zukunftskonzept.“

Schließung in der Urlaubszeit

Die Verlässlichkeit spiele eine große Rolle, die wollen Köhler und ihr Team auch versuchen zu garantieren. Man freue sich auf die neue Aufgabe und auf die Menschen in Bödefeld: „Aber natürlich werden wir in Urlaubszeiten die Praxis auch mal für mehrere Wochen schließen müssen, das gehört dazu.“

Im Januar des kommenden Jahres soll es eine Informationsveranstaltung vor Ort geben. „Da stellen wir uns als Praxisteam dann auch noch einmal allen vor, beantworten Fragen und gehen auf Probleme ein“, sagt Weiterbildungsassistent Martin Riffelmann und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Vielleicht nennen wir die Praxis dann wirklich Glück-Auf-Praxis. Weil es ein Glück ist, dass dort wieder eine Praxis auf hat.“

Das Gebäude der Arztpraxisin Bödefeld. Foto: Philipp Wegene

Start am 1. Dezember

Gestartet wird aber schon am 1. Dezember - einen Monat eher, als geplant. „Weil wir für die Patienten möglichst schnell wieder da sein wollen“, sagt Köhler. Das lobte auch Schmallenbergs nächster Bürgermeister Burkhard König: „Das Team ist hochmotiviert, die Stimmung ist gut. Aber gerade im ländlichen Raum muss man auf das Prinzip der Filialpraxen setzen, weil es anders nicht umsetzbar ist. Die Praxisgemeinschaften haben Zukunft.“

Dr. Haas, so Köhler, habe gute Arbeit in Bödefeld geleistet: „Die Praxis ist gut strukturiert und auch technisch auf einem guten Stand. Es bedarf keiner Renovierungsarbeiten, wir können alles übernehmen. So wird sich eine gute Synergie zum Hauptstandort in Schmallenberg entwickeln und die medizinische Versorgung ist auch für die Zukunft gesichert. Ein Dank gilt auch an meine Medizinischen Fachangestellten. Ohne sie wäre ein solch großer Schritt nicht möglich.“

>>> Hintergrund

Die Öffnungszeiten der Zweigpraxis in Bödefeld ab 1. Dezember: Montag (15 bis 18 Uhr), Mittwoch (8 bis 12 Uhr), Freitag (8 bis 11 Uhr). Sowohl für Bödefeld als auch für Schmallenberg bittet das Praxisteam um Voranmeldungen.

In Bödefeld soll es ab der Eröffnung auch eine separate Infektionssprechstunde geben.

Weitere Informationen unter www.praxis-schmallenberg.de oder 02972 1525.