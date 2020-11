ABC-Einsatz der Feuerwehr am Lidl-Markt in Freienohl

Freienohl. Zu einem Einsatz ist der Löschzug Freienohl am Donnerstagmorgen ausgerückt.

Zu einem ABC-Einsatz ist der Löschzug Freienohl am frühen Donnerstagmorgen an den Lidl-Markt in Freienohl gerufen worden.

Lidl-Parkplatz in Freienohl

Gegen 6.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Lkw auf dem Lidl-Parkplatz an der Bahnhofstraße Diesel-Kraftstoff verlor. „Der Lkw war gegen eine Laterne gefahren und dabei war seine Ölwanne beschädigt worden“, erläuterte Stadtbrandmeister Robert Hillebrand.

Einsatz nach 40 Minuten beendet

Der Einsatz hörte sich im ersten Moment dramatischer an, als er es letztlich war. „Die Kollegen konnten das Öl auffangen, so dass der technische Hilfseinsatz nach rund 40 Minuten für uns wieder beendet war“, so Hillebrand. Gefährlich wäre es allerdings geworden, wenn größere Mengen Kraftstoff ausgelaufen und im Erdreich versickert wären.