Abfallkalender in Meschede verschickt - mit mehreren Fehlern

Meschede. Die Stadt Meschede hat den Abfallkalender für das Jahr 2024 an alle Haushalte verschickt. Es sind allerdings mehrere Fehler enthalten.

Die Abfallkalender für das Jahr 2024 hat die Stadt Meschede allen Haushalten im Stadtgebiet in diesen Tagen per Post zugestellt. Mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage rund um Weihnachten und Neujahr gibt es jedoch einige Veränderungen. So verschieben sich die Abfuhrtermine für die Biotonne zu Weihnachten und Neujahr um einen Tag nach vorn – anders als im Abfallkalender ausgedruckt.

Biotonne früher

Konkret bedeutet dies, dass die Biotonne im Bezirk 11 bereits am Samstag, 23. Dezember, abgeholt wird. Die Verschiebung setzt sich auch in den anderen Bezirken fort. Hier gelten folgende Abfuhrtermine: Bezirk 12 am 27. Dezember; Bezirk 13 am 28. Dezember, Bezirk 14 am 29. Dezember und Bezirk 15 am 30. Dezember.

Wichtig: Die Abfuhrtermine für die gelbe Tonne verschieben sich nicht. Auch in der ersten Woche des neuen Jahres verschieben sich wegen des Neujahrstages die Abfuhrtermine der grauen Tonne um einen Tag nach hinten.

Daher gelten folgende Abfuhrtage: Bezirk 11 am 2. Januar 2024; Bezirk 12 am 3. Januar 2024; Bezirk 13 am 4. Januar 2024; Bezirk 14 am 5. Januar 2024 und Bezirk 15 am 6. Januar 2024.

Die Stadt Meschede bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis

