Abfallkalender Meschede - jetzt auch noch eine Post-Panne

Meschede. Nach einem Druckfehler jetzt noch ein Problem mit dem Abfallkalender Meschede. Die Auslieferung verzögert sich. Es gibt ein Angebot.

Weil die Zustellung der Mescheder Abfallkalender für das Jahr 2024 als Postwurfsendung an die Haushalte im Stadtgebiet noch nicht abgeschlossen ist und es so laut Stadt Meschede durch die Deutsche Post zu Verzögerungen kommt, bietet die Stadtverwaltung allen interessierten Bürgern und Bürgerinnen vorab die kostenlose Abholung der Abfallkalender in gedruckter Form im Bürgerbüro des Mescheder Rathauses sowie im Technischen Rathaus (Sophienweg) an.

Wer den Abfallkalender auf einem mobilen Endgerät nutzen möchte, kann sich aus den gängigen App-Stores kostenlos die „Lobbe-App“ herunterladen. Hier kann ein individueller Abfallkalender für die eigene Adresse mit Erinnerungsfunktion generiert werden.

Druckfehler in der Version 2024

Zuletzt hatte die Stadt Meschede bekannt gegeben, dass in der Druckversion des Abfallkalenders mehrere Fehler enthalten sind.

