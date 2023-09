Abiturrelevant: „Trafikant“ kommt auf Schmallenberger Bühne

Schmallenberg. Das Theaterstück „Der Trafikant“ von Robert Seethaler kommt auf die Schmallenberger Bühne. Das könnte für Abiturienten wichtig sein.

„Es gibt kein Zurück, und außerdem gewöhnt man sich an alles.“ So lautet ein bekanntes Zitat aus dem erfolgreichen Roman „Der Trafikant“ von Robert Seethaler. Gesprochen werden die Worte vom 17-jährigen Franz Huchel kurz nach seiner Ankunft in Wien. In Schmallenberg kommt das Stück jetzt auf Initiative der Kulturellen Vereinigung auf die Bühne.

In Wien erstarkt der Nationalsozialismus

Der Junge wurde von seiner Mutter dorthin geschickt, um in einer Trafik - eine Art Kiosk - als Lehrling zu arbeiten. Eine Theaterfassung nach dem Seethaler-Roman wird am 24. September um 19 Uhr im Schulzentrum Schmallenberg aufgeführt und damit startet die Kulturelle Vereinigung in eine weitere Spielzeit mit zahlreichen interessanten Aufführungen und Konzerten. Franz kommt im Jahr 1937 in Wien an, zu einer Zeit, als in Österreich der Nationalsozialismus erstarkt. Bei seiner Arbeit in der Trafik muss er jeden Tag Zeitungen lesen und erkennt zunehmend, dass sich die politische Stimmung im Land verändert.

Freundschaft zu Sigmund Freud

Er freundet sich mit dem Stammgast Sigmund Freud an und als der Junge sich zum ersten Mal verliebt, sucht er Rat bei dem berühmten Psychoanalytiker. Der Professor regt Franz an, über die Dinge, die geschehen, nachzudenken und sich selbst ein Bild zu machen.

Franz Huchel erlebt das Wien der 30er Jahre. Foto: Volker Beushausen

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel gastiert auf Einladung der Kulturellen Vereinigung in Schmallenberg. Die Geschichte des heranwachsenden Franz, der schnell erwachsen werden muss, ist mitreißend emotional und aktueller denn je.

Thema im Zentralabitur

Da der Seethaler-Roman in den kommenden Jahren Thema im Zentralabitur ist, dürfte die Aufführung auch für alle Oberstufenschüler interessant sein.

Tickets bekommen alle Interessierten ab sofort über die Internetseite www.kulturelle-vereinigung.de und in den Vorverkaufsstellen der Touristikzentralen in Schmallenberg (Paul-Falke-Platz 6) und Bad Fredeburg (Am Kurhaus 4).

