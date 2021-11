Abtei Königsmünster in Meschede reagiert auf Corona-Inzidenz

Meschede. Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen bei Corona handeln die Mönche der Abtei Königsmünster in Meschede.

Die Mönche der Abtei Königsmünster haben sich dazu entschlossen, den Adventsmarkt, der am 27. und 28. November in kleinerem Rahmen stattfinden sollte, wegen der rasant steigenden Infektionszahlen abzusagen: „Bei diesem Anstieg wäre eine Durchführung des Marktes nicht zu verantworten“, heißt es aus dem Kloster.

Wie berichtet, hatten die Mönche eigentlich geplant, ihren Adventsmarkt unter 3G-Regeln auszurichten. 2G wäre auf dem offenen Gelände schwer zu kontrollieren gewesen. Bereits im letzten Jahr war der beliebte Adventsmarkt wegen Corona ausgefallen. Üblicherweise kommen zu dem Adventsmarkt auch viele Freunde des Klosters von außerhalb nach Meschede. Bis zuletzt war geplant, den Markt vielleicht kleiner gestalten zu können, etwa auf Verkostungen zu verzichten und die „Oase“ geschlossen zu halten.

Dennoch bleibt es weiterhin möglich, die Advents- und Weihnachtseinkäufe verteilt über die gesamte Adventszeit auf dem Klosterberg zu erledigen. Der Abteiladen öffnet in der Adventszeit – beginnend mit dem Ersten Adventswochenende am 27./28. November bis zum 23. Dezember – durchgehend montags bis samstags von 9 bis 17.30 Uhr und sonntags von 10.45 bis 11.30 Uhr. Auch an Heiligabend ist der Laden von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Abtei-Gaststätte bietet mittwochs bis sonntags von 11 bis 17.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 17.30 Uhr Gerichte aus der Klosterküche und Kaffee und Kuchen aus der Abteikonditorei an. Samstags gibt es neben dem Mittagseintopf von 8.30 bis 11 Uhr ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Am 23. und 24. Dezember bleibt die Gaststätte geschlossen, am 25. und 26. Dezember gibt es ein Feiertagsbuffet, wofür Reservierungen erbeten werden. In der Abtei-Gaststätte gilt die 2G-Regelung, das heißt, nur Personen mit einem gültigen Impf- oder Genesenennachweis haben Zutritt.

