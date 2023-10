ADAC: Mescheder Campingplatz ist der beliebteste in ganz NRW

Meschede. Der Knaus-Campingplatz in Meschede ist der beliebteste Platz in ganz NRW, meldet der ADAC. Wie sich diese Bewertung ergibt.

Der Knaus Campingpark Hennesee in Meschede ist 2023 der beliebteste Campingplatz in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einer Untersuchung auf dem ADAC Campingportal PiNCAMP hervor. Der Campingplatz am Hennesee belegte im Vorjahresranking noch den fünften Platz.

>>>Lesen Sie auch: Zahl der Neubauten dramatisch eingebrochen<<<

Die Plätze zwei und drei

Auf Platz zwei und drei landeten in diesem Jahr der Campingplatz Sonnenwiese im ostwestfälischen Vlotho und der Freizeitpark Klaukenhof in Datteln. Das ADAC Portal PiNCAMP hat für die Analyse die Seitenaufrufe und Nutzerbewertungen für den Zeitraum Januar bis September untersucht.

Der Knaus Campingpark Hennesee in Meschede ist 2023 der beliebteste Campingplatz in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einer Untersuchung auf dem ADAC Campingportal PiNCAMP hervor. Foto: Privat

Camping-Hotspot Sauerland

„Eine besonders hohe Nachfrage gibt es in den Camping-Hotspots am Niederrhein, im Sauerland und in der Eifel”, berichtet Dirk Schneider, Tourismusexperte des ADAC in NRW. Die drei beliebtesten Campingplätze aus NRW schafften es auch in die deutsche Top 100 der beliebtesten Campingplätze auf der Online-Plattform, im Vorjahr war NRW nur mit zwei Campingplätzen vertreten.

Platz 39 im bundesweiten Ranking

Im bundesweiten Ranking liegt der Knaus Campingpark Hennesee auf Platz 39. Der Campinghof Sonnenwiese landet auf Rang 61 und der Freizeitpark Klaukenhof auf Rang 94. Alle drei Plätze aus NRW gehören zu den Aufsteigern des Jahres und belegten im Vorjahr noch keinen Platz in den Top 100. Verlierer im Ranking ist dagegen der Campingplatz Gut Kalberschnacke im Sauerland, der im Vorjahr der gefragteste Campingplatz in NRW war. In diesem Jahr landete er auf Platz sechs und bundesweit nicht mehr in den Top 100.

>>>Lesen Sie auch: Schwerer Verkehrsunfall auf der Warsteiner Straße in Meschede<<<

NRW nur im Mittelfeld

Mit drei Platzierungen in den Top 100 liegt NRW im unteren Mittelfeld des Bundesländer-Rankings. Nur Sachsen, Thüringen und Hamburg stellen weniger Campingplätze in der Bestenliste. Die meisten vielgefragten Plätze kommen aus Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Der beliebteste Campingplatz in Deutschland ist in diesem Jahr das Südsee-Camp in Wietzendorf in der Lüneburger Heide.

Italien und Kroatien besonders beliebt

Europaweit sind neben deutschen Plätzen vor allem Campingplätze aus Italien und Kroatien beliebt. Beide Länder stellen jeweils vier Plätze in den PiNCAMP Top 100 der beliebtesten Campingplätze. Das Villaggio Turistico Internazionale, 60 Kilometer östlich von Venedig, ist 2023 der gefragteste Campingplatz in Europa.

Online-Buchung nimmt zu

Wie Hotels, Flüge oder Pauschalreisen buchen deutsche Camper auch Campingplätze vermehrt online. 2023 buchten PiNCAMP Nutzer mehr als doppelt so viele Aufenthalte wie im Vorjahr. Auch im kommenden Jahr erwartet das Portal noch mal einen Zuwachs. „Campingplätze, die ihre freien Kapazitäten direkt online buchbar zur Verfügung stellen, werden auch wesentlich häufiger von den PiNCAMP Nutzern gesucht und gebucht. Eine besonders hohe Nachfrage registrieren wir in Italien, Kroatien und an der deutschen Ostseeküste”, berichtet Camping-Experte Uwe Frers von PiNCAMP.

Der ADAC empfiehlt, gerade in beliebten Campingregionen Plätze nicht auf gut Glück mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen anzusteuern, sondern schon frühzeitig den gewünschten Zeitraum zu buchen. Andernfalls drohen Urlauber gerade zur Hauptsaison komplett leer auszugehen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland