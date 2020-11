Ärger in Meschede: Baumschmuck blieb nur einen Tag hängen

Wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit. Umso mehr sollte man sich eigentlich an den schönen Dingen erfreuen, die das Leben bietet. Am Freitag wurden in der Mescheder Innenstadt die Weihnachtsbäume aufgestellt und von den Geschäftsleuten zum Teil sehr schön geschmückt. Auch Rosa Marques, die an der Henne das „Style In“ betreibt, hatte den Baum vor ihrem Modeladen mit vielen Kugeln verziert - der Schmuck hielt aber nur einen Tag.

Dieses Schild befindet sich jetzt an den Bäumen am Winziger Platz in Meschede. Foto: Brigitta Bongard

„Ich finde das wirklich ärgerlich“, sagt Rosa Marques. „Hier vor den Geschäften sind die Kugeln von drei Bäumen geklaut worden.“ Auch vor „Petras Ökoeck“ wurde der Baum geplündert. „Jetzt kann man sich schon nirgends mit Freunden und Bekannten hinsetzen, um einfach mal zusammen einen Kaffee zu trinken. Das Tragen der Masken nervt auch jeden, da ist es doch einfach schade, wenn etwas Schönes wie das Schmücken der Weihnachtsbäume vor den Geschäften so wenig angenommen wird.“

Nicht klauen oder kaputt machen

Zuerst hieß es, auch beim Ristorante „La Tavola“ seien Kugeln vom Baum gestohlen worden, was sich allerdings als nicht richtig herausstellte. Michele Tiscione, der die Pizzeria treibt, sagte dazu: „Bei uns ist zum Glück bisher noch nichts weggekommen. Wenn es darum ginge, dass Leute sich keinen Schmuck für den eigenen Baum leisten können, könnten sie ja sogar fragen. Aber das ist es ja leider bei solchen Aktionen meist nicht. Auch wenn jemand vielleicht einfach in den Baum gestolpert ist und am nächsten Tag kommt und sich entschuldigt, kann man das akzeptieren. Die Kugeln zum Spaß zu klauen oder kaputt zu machen, ist aber einfach nicht ok. Wir geben uns hier alle Mühe, die Stadt ein bisschen zu verschönern.“

Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede sagte dazu: „Das ist schon ärgerlich. Da macht man sich die Mühe, und dann sowas!“ Die Weihnachtsbäume werden jedes Jahr vom Stadtmarketing in der Innenstadt aufgestellt. Das Schmücken der Bäume übernehmen dann zum Teil die Einzelhändler, aber auch Kindergruppen aus den Grundschulen, Jugendgruppen und Kindergärten kommen, um alles weihnachtlich zu gestalten. „Dafür haben wir auch schon mehrere Anmeldungen“, so Machula.

Selbst eine Kugel aufhängen

Rosa Marques hat jedenfalls jetzt keine Lust mehr, selbst den Baum vor ihrem Geschäft wieder herzurichten, macht aber dennoch aus der Not eine Tugend. Mit einem Schild bittet sie die Leute, die am „Style In“ und an „Petras Ökoeck“ vorbeigehen, selbst eine Kugel an die Bäume zu hängen und sie mit dem eigenen Namen zu beschriften. „Wenn das viele Leute machen, wird es bestimmt ein schöner Weihnachtsbaum“, hofft auch Petra Schäfer.