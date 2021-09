Ärzte spielen auf: Benefizkonzert nach der Flut in Eslohe

Eslohe. „Die Ärzte“ kommen zum Benefizkonzert nach Eslohe. Profitieren sollen die Hochwasser-Geschädigten im heimischen Raum.

Zugunsten der Menschen, die im heimischen Raum Schaden durch das Hochwasser erlitten haben, spielen das Westfälisch-Lippische Ärzteorchester unter der Leitung von Andreas Weiß und das Trio Divertimento Clarino zu einem Benefizkonzert in Eslohe auf. Das Konzert findet am Samstag, 18. September, zwischen 15 und 17 Uhr in der Konzertmuschel des Kurpark statt. Der Eintritt ist frei. Das Programm reicht von Klassik über Pop bis zu Klezmer und Tango. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Schützenhalle Eslohe statt. Hier gelten dann die 3G- Regeln.

„Wir wollen einfach helfen“, fasst Dr. Eugen Engels, früherer Hausarzt in Eslohe und einer der Organisatoren des Konzertes die Motive der Musiker zusammen. „Die Bürgerinnen und Bürger von Eslohe genießen Musik im Stil eines Kurkonzertes, uns macht es Freude und die Hochwasserbetroffenen bekommen zusätzliche Hilfe – so haben alle etwas davon“, sagt Engels weiter.

Viele Unterstützer gefunden

Gemeinsam gingen Engels und seine Musikerfreunde ans Werk. Als Unterstützer wurden „Eslohe Aktiv“, die Esloher Schützenbruderschaft St. Peter und Paul und die Caritaskonferenz Eslohe gewonnen. Die Volksbank Reiste-Eslohe kommt als Hauptsponsor für den größten Teil der Kosten auf. Caroline Wilhelm von „Oh Design & Fotografie“ sorgt im Auftrag der Werbegemeinschaft für die Öffentlichkeitsarbeit. Einladungen mit dem gesamten Programm des Konzertes liegen bei allen Gewerbetreibenden der Werbegemeinschaft „Eslohe Aktiv“ aus.

Das Westfälisch-Lippische Ärzteorchester wurde unter der Leitung von Andreas Weiß und auf Initiative von Dr. Engels im Januar 2019 gegründet und als gemeinnützig anerkannt. Insgesamt musizieren etwa 25 Ärztinnen und Ärzte und 40 Vereinsmitglieder aller Gesundheitsberufe regelmäßig zusammen. Trotz der Schwierigkeiten durch die Coronapandemie konnten schon verschiedene Konzerte zugunsten karitativer Initiativen gegeben werden. Verstärkt werden die Laienmusiker bei Konzerten durch Profis. Am 18. September spielt das Trio Divertimento Clarino zusammen mit den Ärzten auf. Das Trio besteht aus Andreas Weiß (Klarinette), Tobias Bredohl (Klavier) und Andreas Nieling (Schlagzeug). Als Solosängerin ist Nina Nussbaum zu hören.

Tradition der Kurkonzerte

„Mit dem bunten Programm lassen wir die Tradition der Kurkonzerte wieder lebendig werden, ein wunderbares Musikerlebnis für alle“, resümiert Dirigent Andreas Weiß und Engels ergänzt mit einem Lächeln: „Wir freuen uns auf ein tolles Konzert mit vielen Zuhörern bei richtig gutem Wetter im Park. Alle sind ganz herzlich willkommen“.

Vor Ort wird um eine Spende für die Hochwasserbetroffenen im heimischen Raum gebeten. Wer mag, kann auch vorher auf das Spendenkonto des Ärzteorchesters überweisen: IBAN: DE16 3006 0601 0005 8579 91, Ärzte- und Apothekerbank, Stichwort: Hochwassergeschädigte, Infos zum Orchester: www.aerzteorchester-westfalen-lippe.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland