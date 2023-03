Die Feuerwehr ist zu drei Einsätzen in Meschede ausgerückt.

Löschzug Alarm im Krankenhaus: Einsätze für die Feuerwehr in Meschede

Meschede. Die Feuerwehr hat drei Einsätze im Stadtgebiet Meschede gehabt. Einen Alarm hatte es im St.-Walburga-Krankenhaus gegeben.

Drei Einsätze hat die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede am Sonntag und Montag gehabt.

Am Sonntag gegen 18.17 Uhr wurden der Löschzug in die Hermann-Voss-Straße in Meschede gerufen. Dort war eine 400 Meter lange Ölspur entdeckt worden. Sie musste abgestreut werden.

Drehleiter zur Unterstützung

Am Montag um kurz nach 6 Uhr rückte der Löschzug Meschede nach Remblinghausen in die Ruegenbergstraße aus. Dort sollte der Rettungsdienst mit der Drehleiter unterstützt werden. Letztlich war dies aber nicht erforderlich.

Am Montag um 9.40 Uhr gab es einen Alarm am Krankenhaus. Der Löschzug Meschede und die Löschgruppe Wehrstapel rückten aus. Letztlich stellte sich heraus, dass die Auslösung durch technischen Defekt an einem Akku erfolgt war.

