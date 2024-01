Die Feuerwehr im Einsatz: In Meschede hat es in einem Schornstein gebrannt.

Feuerwehr Alarm in Meschede: Schon wieder Rußfeuer im Kamin

Meschede Zwei Tage nach einem ähnlichen Einsatz in Grevenstein hat sich auch in Meschede der Ruß in einem Schornstein entzündet. Die Feuerwehr rückte aus.

Erneut hat Ruß in einem Schornstein gebrannt - dieses Mal in Meschede. Der Löschzug Meschede, die Löschgruppe Wehrstapel sowie Polizei und der Schornsteinfeger wurden deshalb alarmiert.

Der Einsatz war am Dienstag um 7.40 Uhr. Betroffen war ein Haus in der Straße Am Scharfen Stein. Der Schornstein wurde vor Ort über Drehleiter gekehrt. Danach war der Einsatz beendet.

