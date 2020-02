Westfeld/Oberkirchen/Nordenau/Altastenberg. Die B 236 wird ab April in Richtung Albrechtsplatz für Motorradfahrer gesperrt. Geprüft wird zudem Tempolimits in Oberkirchen und Westfeld.

Eine richtige Lösung gibt es nicht: Der Motorradlärm und Rasergruppen sorgen weiter für Verärgerung bei Anwohnern aus Oberkirchen, Westfeld, Nordenau, Inderlenne und Altastenberg. Das wurde jetzt bei einer Bürgerversammlung deutlich. Bürgermeister Bernhard Halbe präsentierte dort die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr - in dem die B 236 für den Motorradverkehr gesperrt worden war. „Aber sie sind verfälscht, weil Nordenau aufgrund von Bauarbeiten gesperrt war“, betonte Dietmar Albers.

Nach Sperrung der B 236 für Motorradfahrer sind die Unfallzahlen gesunken. Foto: Annette Albers / WP

Am Ende des Abends gibt es zwar eine Einigung - die Sperrung soll im kommenden Jahr nochmal getestet werden - allerdings bereits ab April. Richtig zufrieden ist damit aber niemand. Denn das Problem - so das Gefühl der Bürger - verlagert sich. Weitere Orte aus dem Umkreis sind ebenfalls betroffen. „Das einzige was helfen könnte, wären Grenzwerte für Motorradfahrer, die die Lautstärke regeln“, war der Tenor. Das kann aber nicht auf kommunaler Ebene entschieden werden.

Der Bürgermeister

Bürgermeister Bernhard Halbe betonte in der Versammlung: „Aus Sicht der Stadt war die Sperrung der B 236 ein Erfolg.“ Es sei gelungen, die Unfallzahlen zu verringern und die Messungen hätten nicht gezeigt, dass es dadurch in anderen Orten unerträglich geworden sei.

Auch Raser blieben der B236 fern, weil ein Rauf- und Runterfahren jetzt nicht mehr möglich sei. Er wisse um das anhaltende Problem und die Verärgerung der Bürger - aber die Aussichten auf Besserung sind bescheiden. „Die immer wieder gewünschten Lärmmessungen bringen da nichts. Das liegt an den Geräten.“ Diese zeichnen einen Langzeitlärmpegel auf, über Tage oder Wochen. Der Lärm entstehe aber immer nur zu Spitzenzeiten an gewissen Tagen. „Eine dauerhafte Lärmbelastung ist so einfach nicht feststellbar.“

Er betonte außerdem, dass die einseitige Sperrung der B 236 sowie die Umleitung des Schwerlastverkehrs über den Albrechtsplatz bereits die letzten Maßnahmen seien: „Das Thema beschäftigt uns mittlerweile seit mehr als acht Jahren. Wir haben alle möglichen Maßnahmen versucht.“

Die Ergebnisse

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kein großartiger Ausweichverkehr auf den parallel laufenden Strecken festgestellt wurde“, so Markus Risse vom Ordnungsamt. Mehr als 200 Bußgelder verhängte die Polizei während der Sperrzeiten - für Motorradfahrer, die über die gesperrte B 236 fuhren.

Auch das Hauptziel sei erreicht worden, so der Bürgermeister: „Die Unfallzahlen wurden reduziert.“ Vor dem Unfall im Jahr 2019 hatte es sieben Unfälle gegeben, zwei davon tödlich, drei Fahrer wurden schwer verletzt. Nach der Sperrung war es lediglich zu einem Unfall gekommen, mit einem Motorradfahrer, der nicht dort fahren durfte, „und den Unfall nicht selbst verursacht hat.“

Die Bürger

Die Verärgerung bei den Bürgern aus den verschiedenen Orten ist groß. Lediglich in Nordenau sei es letztes Jahr ruhig gewesen - allerdings bedingt durch eine Sperrung der entsprechenden Straße. „So ein schönes Jahr hatten wir lange nicht mehr“, betonte ein anwesender Bürger. Es sei möglich gewesen, auf dem Balkon zu sitzen oder Freunde zum Grillen einzuladen. Das sei sonst nicht denkbar: „Normalerweise versteht man sein eigenes Wort nicht mehr.“

In Westfeld hatte man zunächst gehofft, dass die Sperrung Motorradfahrer abschreckt. „Zunächst war das auch so“, erklärte Stephanie Böhle in der Versammlung. „Aber das ließ schnell wieder nach.“ Sie berichtet von einer extremen Lärmbelastung am Wochenende durch Motorradfahrer, die hinter der Kurve wieder aufs Gas drücken und die Motoren aufheulen lassen. Eine Besserung - vor allem was den Schwerlastverkehr angeht - wurde trotzdem beobachtet. „Da ist es deutlich ruhiger geworden.“

Karl Anton Schütte aus Oberkirchen: „Die Raser sind schon weniger geworden. Vor allem, weil sich die Sperrung rumgesprochen hat.“ Allerdings sei jetzt eine neue Rennstrecke im Bereich Lennestraße entstanden, an der Ausfahrt von Oberkirchen. Hubertus Dohle: „Von Oberkirchen raus hinter dem Ortsschild drücken sie richtig aufs Gas und es gibt einen Mordskrach.“ Vor allem größere Gruppen seien das Problem. Der Vorschlag: Eine Sperrung in die andere Richtung. „Dann könnte man das hoch- und runterfahren verhindern.“ Außerdem wurde eine 30er-Zone für Oberkirchen gefordert: „Dann müssten sie viel langsamer fahren.“

In Altastenberg sei vorwiegend die K 18 das Problem, berichteten Bürger. „Die kommen vom Sorpetal aus hoch. Dann fahren sie andersrum wieder runter. Es ist unerträglich.“ Sie regten auch eine engere Zusammenarbeit mit der Stadt Winterberg an.

Bezirksausschussvorsitzender

Dietmar Albers fasste zusammen: „In Westfeld hat sich schon was verbessert. Dennoch ist die Belastung enorm.“ Er forderte eine erneute Testphase im Sommer -auch, „weil die Ergebnisse verfälscht sind.“ Die Sperrung sei außerdem erst zu spät - weit nach der eigentlichen Motorradsaison - angeordnet worden.

Die Lösung

Eine Einigung gibt es bereits: Die B 236 wird in diesem Jahr erneut ab April in Richtung Albrechtsplatz gesperrt. Der Schwerlastverkehr fährt erneut über den Albrechtsplatz - nicht mehr durch die Orte. Bernhard Halbe verließ die Versammlung trotzdem mit einem Auftrag: Die Stadt soll prüfen, ob eine Tempo-30-Zone in Oberkirchen (Bereich Lennestraße) in Frage kommt. Außerdem gibt es in Westfeld Probleme mit einer 100er-Zone, die unmittelbar an einem Spielplatz hinter dem Ortsausgangsschild liegt. Auch das soll geprüft werden. In der neuen Testphase sollen wieder Messungen zum Lärm und dem Verkehrsaufkommen durchgeführt werden - „und im nächsten Jahr wollen wir wieder eine Versammlung, in der wir darüber sprechen können“, so Albers. Die Testphase könne außerdem - „wenn es eskaliert“, so Albers - jederzeit eingestellt werden.